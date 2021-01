Tožilstvo v aferi kolčne proteze odstopilo od pregona

Tožilstvo je že decembra na sodišče poslalo obvestilo, da v omenjenem primeru odstopa od pregona, pišejo Primorske novice. V takih primerih sodišče obvesti (domnevno oškodovane) stranke, ki se o tem lahko opredelijo in prevzamejo pregon. To je sodišče po informacijah časnika že storilo, a zaradi epidemije roki v teh zadevah zdaj ne tečejo.

Na predlog tožilstva je sodišče sodno preiskavo zoper nekdanjo vodjo bolnišnične lekarne uvedel leta 2019. Informacije o tem, da naj bi tudi v šempetrski bolnišnici za kolčne proteze plačevali preveč oziroma več kot druge primerljive bolnišnice v Sloveniji, so v javnost sicer prišle že leta 2016. Takratna direktorica Nataša Fikfak je zato imenovala delovno skupino, ki je podrobno preverila dogajanje, revizija pa je razkrila očitna odstopanja. O tem so obvestili tožilstvo, Komisijo za preprečevanje korupcije in računsko sodišče.

Novogoriški kriminalisti so svoje ugotovitve javnosti predstavili že leta 2017. Med drugim so pojasnili, da je bila ocenjena vrednost javnega naročila glede na primerljive podatke posameznega izdelka nerealna oz. previsoka za 10 do 48 odstotkov. Tako naj bi javni zavod med letoma 2012 in 2015 kolčne proteze preplačal za približno 138.000 evrov.