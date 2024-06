Tožilstvo v primeru neplačevanja javne službe STA z obtožnim predlogom

Pristojna okrožna državna tožilka je nato od sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana zahtevala dopolnitev kazenske ovadbe in jim za to postavila rok, ki se je večkrat podaljšal. Policijska uprava Ljubljana je nato decembra 2023 na ljubljansko tožilstvo podala kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Kot so za STA tedaj pojasnili na ljubljanski policijski upravi, so podali kazensko ovadbo po 257. členu kazenskega zakonika, ki za zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic predvideva zaporne kazni.

Danes pa so na ljubljanskem državnem tožilstvu za STA pojasnili, da "je bil v zadevi, o kateri poizvedujete, zoper eno fizično osebo vložen obtožni predlog na Okrajno sodišče v Ljubljani zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po drugem v zvezi s prvim odstavkom 257. člena Kazenskega zakonika".