Slovenija

Tožilstvo v zadevi Teš 6 uvedlo preiskavo zoper Mateja Lahovnika

Celje, 15. 04. 2026 14.12 pred 1 uro 2 min branja 39

Avtor:
STA M.V.
Matej Lahovnik

Specializirano državno tožilstvo je zoper nekdanjega gospodarskega ministra Mateja Lahovnika zaradi suma zlorabe položaja v zadevi Teš 6 uvedlo preiskavo. Odločitev o uvedbi kazenskega postopka še ni bila sprejeta, so povedali na tožilstvu. Zaradi interesa preiskave in varstva osebnih podatkov več informacij ne morejo posredovati.

Na zadnji obravnavi v zadevi Teš 6 prejšnji teden je zagovornik enega od obdolženih Josefa Reisla napovedal, da bo vložil nekaj listin iz spisa ljubljanskega okrožnega sodišča, ki da v projektu šestega bloka šoštanjske termoelektrarne (Teš 6) obremenjujejo Mateja Lahovnika. Po njegovih besedah se Lahovniku, ki je bil minister med letoma 2008 in 2010, očitajo nepravilnosti, ki predstavljajo zlorabo uradnega položaja.

Lahovnik je v odzivu zatrdil, da sam ni prižgal zelene luči za gradnjo Teša 6, saj te naložbe nista izvajala niti vlada niti takratno gospodarsko ministrstvo, ampak organi Holdinga Slovenske elektrarne in Termoelektrarne Šoštanj.

Poudaril je, da se je naložba začela, še preden je postal minister, in končala več let po tistem, ko ni bil več minister. "Proti meni tudi po 16 letih, odkar nisem več minister, ni sprožen kakršen koli kazenski postopek v zvezi s to zadevo," je še dejal Lahovnik.

FOTO: Luka Kotnik

Spomnil je, da je policija leta 2023 zaključila preiskavo zoper njega, nekdanjega premierja Boruta Pahorja in nekdanjega finančnega ministra Franca Križaniča in jih, kot pravi, takrat oprala vseh sumov.

Kot je še povedal, je bil v zvezi s to zadevo že pred časom zaslišan in je takrat podal celovit ter obsežen zagovor skupaj s pojasnili in z dokumentacijo, ki ga razbremenjuje, ne pa obremenjuje odgovornosti, kot da danes napačno poročajo nekateri mediji.

Tožilstvo sicer v zadevi Teš 6 prvoobtoženemu, nekdanjemu direktorju Teša Urošu Rotniku in soobtoženim očita sporno nabavo merilne tehnike in zlorabo položaja pri izbiri izvajalca za gradnjo šestega bloka.

Obtoženi so doslej krivdo zanikali. Izjema je pravni naslednik proizvajalca opreme za elektrarne Alstom, ameriško podjetje General Electric, ki mu je sodišče po priznanju krivde naložilo plačilo 23 milijonov evrov denarne kazni in plačilo sodnih stroškov v višini 50.000 evrov. Z zlorabo položaja je General Electric na račun Teša pridobil 261 milijonov evrov premoženjske koristi, ki jih je moral vrniti.

KOMENTARJI39

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
iskriv
15. 04. 2026 15.36
TEŠ 6 je spomenik Janše in Vizjaka , in šaleškega lobija na čelu katerega je bil Lahovnik , z direktorjem premogovnika VELENJE Medvedom , ki so dajali lažne podatke . Tisti , ki pa so želeli prekiniti s to šlamastiko (Golobič in Radičeva )in opozarjali na nepravilnosti in nerentabilnost in korupcijo ,pa so bili deležni pogroma s strani SDS ( VIZJAKA kot gospodarskega ministra v Janševi vladi ) . Ne samo ROTNIK in LAHOVNIK tudi VIZJAK in še kdo bi morali plačati za ta spomenik , ki pridela milijarde izgube , vendar pri nas je kriminal belih ovratnikov tako močno izražen , da si izgleda v celotnem pravosodnem sistemu raje zatiskajo oči , kot bi ga preganjali z vsemi razpoložljivimi sredstvi .
Watch-Man X
15. 04. 2026 15.29
Sami janšisti brez sihta pišete kmečki upam da vam bajta zgnije
bb5a
15. 04. 2026 15.26
Jim je že skor 20 letni rok za zastaranje potekel... hitri so hitri tile pravniki...
mackon08
15. 04. 2026 15.23
Niso normalni 16 let so rabili za nekaj kar smo vsi videli že zdavnaj. Nespodobneži.
M_teoretik
15. 04. 2026 15.22
Edini kaznovani za to afero sta Golobič in Radičeva, ki sta opozarjala na korupcijo!?
M_teoretik
15. 04. 2026 15.20
Matej je glih toliko kriv kot maneken, ki je rekel, da bo za vse odgovarjal. Pa da ne bo nesporazuma, oba sta kriva zanemarjanja dolžnosti!?
mr.poper
15. 04. 2026 15.16
Sum kaznivega dejanja , po toliko letih so še vedno na sumo -saj ste neuporabni in nekoristni ,prestrašeni in sodite tem navadnim tatičem -sram vas naj bo !
Sl0venc
15. 04. 2026 15.16
Noben naš politik plača za svoje zločine, ker vlada kontrolira cel javni sektor, v katerem so tudi policija, tožilstvo in sodstvo. Mi bi se morali organizirati in se zmeniti za kaznovati te zločince.
Minovak
15. 04. 2026 15.15
"V času vsesplošnega zavajanja, pripovedovanje resnice, postane revolucionarno dejanje" (George Orwell)
Hud Robin
15. 04. 2026 15.14
TEŠ 6, kdaj je že bilo to ? Neverjetno počasna sodišča imamo. V bistvu sodstvo pri nas sploh ne deluje. Po najbolj blagem izrazu je pa popolnoma neučinkovito.
M_teoretik
15. 04. 2026 15.14
Podobna žalost kot s Patrio. Zunanji akterji izven Slovenije so krivi, obsojeni, priznali krivdo, pri nad pa nč; sestavljajo vlado!?
M_teoretik
15. 04. 2026 15.06
Mislim, da se ni okoristil, je pa stisnu rep med noge, ko je videl kaj se dogaja. Še posebej se ni oglasil, ko so združno vsi (Lokalni SD in cel SDS) vpketeni z vsemi topovi udrihali po Radičevi in Golobu, ket sta opozarjala na korupcijo!?
Vakalunga
15. 04. 2026 15.12
Da smo si na jasnem vsi v Velenju bližnji in daljni okolici vedo, da je TEŠ 6 zrasel na zelniku SD ja in lokalnih SD jevskih veljakov MEH se drl z balkona parlamenta pokojni KONTIČA pa grozil Darji Radič..in vsem ostalim, so bili nezaželjeni v Velenju, ki je bil je in bo še 30 let RDEČA GREZNICA .
M_teoretik
15. 04. 2026 15.17
Aja kaj pa takratni direktor in rumen štrajk, da so v ozadju kurili dokaze!? A je bil ditektor SDjevc!?
M_teoretik
15. 04. 2026 15.23
* pardon Golobič, ne Golob
flojdi
15. 04. 2026 15.02
.ma tr so eni pr enih hitri
presrani
15. 04. 2026 15.00
16 let in ja mi ,ki smo volili Švarc Pipan smo zadovoljni.
Klepec666
15. 04. 2026 14.58
tole ni nič, počakajmo malo na JEK 2, tam bo šlo 20 milijard.
M_teoretik
15. 04. 2026 15.07
Kako le, a ne bodo natedil Skok, pa izkoreninili korupvijo
beuchat
15. 04. 2026 14.58
Sodni proces traja že tako dolgo, da bodo TEŠ prej zaprli in podrli, kot pa bo ta zadeva na sodišču zaključena.
rogla
15. 04. 2026 14.55
Kjer je dim, tam je tudi ogenj.
DKR
15. 04. 2026 14.58
Pri pernatem bleferju in kraljici je že dolgo vse zadimljeno.
beuchat
15. 04. 2026 14.59
Glede na to, da nekateri skačejo v bazen predno preverijo, če je voda v njem... :)
Primula1
15. 04. 2026 14.53
A ni to tisti pametnjaković, ki ga vedno vabijo v studie za komentar?!
DKR
15. 04. 2026 14.49
Ufff, hudo garajo tile na tožilstvu :)))))),........sedaj torej rešujejo zadeve iz l. 2008 :)))))).
Roadkill
15. 04. 2026 14.51
delajo na tem da zastara
SDS_je_poden
15. 04. 2026 14.48
Dr. Frutek, končno te bo doletela pravica.
Primula1
15. 04. 2026 14.54
Ne bo, prestaro, predolgo se je vleklo
