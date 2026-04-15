Tožilstvo v zadevi Teš 6 uvedlo preiskavo zoper Mateja Lahovnika

Na zadnji obravnavi v zadevi Teš 6 prejšnji teden je zagovornik enega od obdolženih Josefa Reisla napovedal, da bo vložil nekaj listin iz spisa ljubljanskega okrožnega sodišča, ki da v projektu šestega bloka šoštanjske termoelektrarne (Teš 6) obremenjujejo Mateja Lahovnika. Po njegovih besedah se Lahovniku, ki je bil minister med letoma 2008 in 2010, očitajo nepravilnosti, ki predstavljajo zlorabo uradnega položaja.

Lahovnik je v odzivu zatrdil, da sam ni prižgal zelene luči za gradnjo Teša 6, saj te naložbe nista izvajala niti vlada niti takratno gospodarsko ministrstvo, ampak organi Holdinga Slovenske elektrarne in Termoelektrarne Šoštanj.

Poudaril je, da se je naložba začela, še preden je postal minister, in končala več let po tistem, ko ni bil več minister. "Proti meni tudi po 16 letih, odkar nisem več minister, ni sprožen kakršen koli kazenski postopek v zvezi s to zadevo," je še dejal Lahovnik.