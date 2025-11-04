Tožilstvo vložilo obtožnico za napad na kmeta iz Kleč

Kot je znano, se je napad zgodil julija letos na polju na območju Kleč v Ljubljani. Starejšega kmetovalca so med delom na polju napadli in huje poškodovali trije domnevni storilci iz bližnjega romskega naselja v Rojah. Policija jih je kmalu izsledila in jim odvzela prostost.

Sin napadenega kmetovalca: 'Nezaslišano, da se lahko zgodi kaj takega'

Po poročanju medijev je tožilstvo sedaj na Okrožno sodišče v Ljubljani vložilo obtožnico zoper osumljence. Kot poroča Delo, jim očita povzročitev hude telesne poškodbe v sostorilstvu. Po prepričanju tožilstva je šlo za usklajen napad treh storilcev na starejšo osebo.

Vsi trije domnevni napadalci so v priporu.

Obtožnica še ni pravnomočna, saj je obramba zoper obtožni akt vložila ugovor, piše Večer.