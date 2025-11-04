Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Tožilstvo vložilo obtožnico za napad na kmeta iz Kleč

Ljubljana, 04. 11. 2025 08.46 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , U.Z.
Komentarji
0

Tožilstvo je na ljubljansko okrožno sodišče vložilo obtožnico za julijski napad na 70-letnega ljubljanskega kmeta iz Kleč. Trem obtožencem iz romskega naselja v Rojah očita povzročitev hude telesne poškodbe v sostorilstvu.

Kot je znano, se je napad zgodil julija letos na polju na območju Kleč v Ljubljani. Starejšega kmetovalca so med delom na polju napadli in huje poškodovali trije domnevni storilci iz bližnjega romskega naselja v Rojah. Policija jih je kmalu izsledila in jim odvzela prostost.

Preberi še Sin napadenega kmetovalca: 'Nezaslišano, da se lahko zgodi kaj takega'

Po poročanju medijev je tožilstvo sedaj na Okrožno sodišče v Ljubljani vložilo obtožnico zoper osumljence. Kot poroča Delo, jim očita povzročitev hude telesne poškodbe v sostorilstvu. Po prepričanju tožilstva je šlo za usklajen napad treh storilcev na starejšo osebo. 

Vsi trije domnevni napadalci so v priporu.

Obtožnica še ni pravnomočna, saj je obramba zoper obtožni akt vložila ugovor, piše Večer.

kmet kleče obtožnica napad romi
Naslednji članek

Simbol ponosa bi poenotil tudi razdvojeno domačo politiko

SORODNI ČLANKI

Dva osumljenca za napad na kmeta v priporu

Enega napadalca na 70-letnega kmetovalca že prijeli, dva še iščejo

Sin napadenega kmetovalca: 'Nezaslišano, da se lahko zgodi kaj takega'

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330