Tožilstvo vložilo obtožnico zoper domnevno vpletene v umor Satka Zovka

V priporu so se zaradi domnevnega sodelovanja pri umoru in trgovanja z drogo poleg Dina Muzaferovića – Cezarja znašli še Jaka Bergant, Roland Cretu, Osman Kostić, Vili Sušnik, šestemu priprtemu Bobanu Stojanoviću pa naj bi očitali le trgovanje z drogo, še poročata časnika. Muzaferoviću, Bergantu in Cretuju se očita tudi trgovanje z orožjem. Po trditvah tožilstva naj bi Muzaferović vodil hudodelsko združbo, ki je načrtovala in organizirala umor Satka Zovka, se ukvarjala s trgovino z orožjem in drogo.