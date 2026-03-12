Naslovnica
Slovenija

Tožilstvo za obtožene v zadevi Božić zahteva skoraj 120 let zapora

Ljubljana, 12. 03. 2026 16.17

Avtor:
STA
Sojenje

Na ljubljanskem sodišču se končuje sojenje obtoženim umora Danijela Božića in poskusa umora Žarka Tešanoviča. Tožilstvo je v zaključni besedi za obtožene zahtevalo skupaj skoraj 120 let zapora, najvišjo kazen za domnevnega vodjo slovenske celice Kavaškega klana Klemna Kadivca in njegovega brata Blaža, in sicer za vsakega enotno kazen po 30 let.

Božića in Tešanovića naj bi hudodelska združba poskušala ugrabiti v Ankaranu 15. novembra 2019. Tešanoviću je uspelo pobegniti, Božićevo truplo pa je policija dva tedna pozneje našla zakopano v gozdu na Okroglem na Gorenjskem. Po prepričanju tožilstva naj bi umor Božića načrtoval domnevni vodja slovenske celice Kavaškega klana Klemen Kadivec, pri njem pa naj bi sodelovali še njegov brat Blaž, Drejc Kovač, Vladan Kljajević, Bojan Stanojević ter člani matične združbe klana. Ljubljanskega podjetnika Semirja Hajdarpašića, ki mu je tožilstvo sprva očitalo pomoč pri umoru Božića in poskusu umora Tešanovića, obtožnica po novem bremeni kaznivega dejanja pomoči po storjenem kaznivem dejanju.

Tožilka Mateja Gončin je v več kot štiri ure trajajočih zaključnih besedah izpostavila, da je šlo v primeru Božića za brutalen umor, njegova smrt pa mu je prinesla olajšanje za dolgotrajno trpljenje, ki ga je bil deležen pred smrtjo. A načrt hudodelske združbe ni bil le umoriti Božića, temveč tudi Tešanovića, je izpostavila. "V primeru Tešanovića, ki je bil glavna tarča umora, bi se po prepričanju tožilstva zgodilo enako, kot se je z Božićem, tudi njega bi umorili in zakopali na Okroglem," je poudarila Gončin.

Kadivec z glavno vlogo

Glavno vlogo pri pripravi hudodelskega načrta za umor in poskus umora je po prepričanju tožilstva imel Klemen Kadivec, kot njegov glavni motiv pa je Gončin izpostavila maščevanje za rop prepovedane droge v višini milijona evrov iz skladišča, ki ga je imela slovenska celica Kavaškega klana v hiši na Okroglem. Kraja se je zgodila v noči na 26. oktober 2019, Božić pa je bil umorjen nekaj tednov kasneje, 15. novembra. Njegovo truplo so našli 1. decembra.

Klemen Kadivec
Klemen Kadivec
FOTO: 24ur.com

Tudi kraj umora na Okroglem je imel simboličen pomen, "oba bi umorili na kraju, kjer je bila ukradena droga," je poudarila Gončin. Navodilo, da se najde storilce ropa droge iz hiše na Okroglem, pa je po prepričanju tožilstva prišlo od vrha Kavaškega klana iz tujine.

Hudodelski načrt za umor in poskus umora je po besedah tožilke med drugim razviden iz kriptirane komunikacije Sky, ki so jo člani združbe uporabljali za komunikacijo. V zaključnih besedah je med dokazi izpostavila pričanje več zaščitenih prič, GPS podatke o gibanju vozil opel astra in passat, posnetke varnostnih kamer, pa tudi ugotovitve, ki jih je v začetku februarja predstavila strokovnjakinja nacionalnega forenzičnega laboratorija Lidija Černe Hočevar. Iz teh med drugim izhaja, da so v prtljažniku in na zadnjih sedežih opla astre našli več deset vlaken z Božićevih kavbojk in eno z njegove bunde, prav tako so na Božićevih hlačah našli vlakna iz tekstilij v prtljažniku passata.

Brutalen umor

Tožilstvo je danes za obtožene zahtevalo skupaj skoraj 120 let zapora. Za brata Kadivec enotno kazen po 30 let zapora, za Kovača 21 let, za Stanojevića 20, za Kljajevića 16 let zapora, za Hajdarpašića pa dve leti in šest mesecev. "Božić ni umrl hitre smrti," je poudarila Gončin. Kot je dodala, se brutalnost umora ne izkazuje le iz njegove vnaprejšnje organizacije, ampak tudi iz načina, kako je bil Božić umorjen. Zaključnim besedam tožilstva se je danes pridružil tudi pooblaščenec Dijane Bukurov, sestre pokojnega Božića, ki sodišču predlaga, da obtoženim naloži izplačilo primerne denarne odškodnine.

Za brata Kadivec in Kovača tožilstvo predlaga tudi podaljšanje pripora, za Kljajevića in Stanojevića pa odreditev pripora. Kot je poudarila Gončin, so pri bratih Kadivec še vedno podane okoliščine, ki kažejo na begosumnost in na ponovitveno nevarnost.

Spomnila je, da je Blaž Kadivec v preteklosti že zbežal iz Slovenije in se pred organi pregona skrival v Španiji, pri Klemnu Kadivcu pa so v zaporu nedavno našli telefon, polnilni kabel in sim kartico, je opozorila. Spomnila je tudi, da sta brata Kadivec med obtoženimi v drugem sojenju, ki poteka na ljubljanskem sodišču, to je v zadevi Kavaški klan, v kateri obtožnica še 14 domnevnim članom slovenskega dela klana očita trgovanje z drogo.

Obramba bo sklepne besede predstavila v petek.

KOMENTARJI4

klop12
12. 03. 2026 16.50
na čoln pred Venezuelo...
Odgovori
0 0
roten
12. 03. 2026 16.49
Nič ne bo
Odgovori
0 0
Kranjski domoljub
12. 03. 2026 16.49
Zaprite že ta ološ. Raje naredite posebno enoto pa to hitro in potiho počistite brez sojenja.
Odgovori
+1
1 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
12. 03. 2026 16.39
Kaj pa olajsevalne okoliscine, ker so pocistili namesto policije?!? 🥴
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
