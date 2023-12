Tožilstvo za preiskavo dejanj odgovornih pri sanaciji NLB

Tožilstvo se je na podlagi nove ovadbe zdaj odločilo preveriti možnosti za nadaljevanje kazenskega pregona. Zloraba položaja ali uradnih pravic se po kazenskem zakoniku kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

Kriminalisti so v tej zadevi preiskovali, kaj je šlo narobe, da se je ocena premoženja NLB razlikovala za več kot milijardo evrov. NLB je namreč v svojih bilancah prikazala več kot 800 milijonov evrov premoženja, centralna banka pa je s svojo metodologijo ugotovila, da je 317 milijonov evrov v minusu, da ima torej negativen kapital in da je zrela za stečaj. To pa je za seboj potegnilo številne ukrepe banke in države, ogromno oškodovancev je čez noč ostalo brez svojih prihrankov, ki so jih vložili v bančne obveznice in delnice. Pojavil se je sum, da so bili prav predstavniki Banke Slovenije tisti, ki so usmerjali in narekovali metodologijo vrednotenja premoženja slovenskih bank.