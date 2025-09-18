Svetli način
Slovenija

Tožilstvo zamenjavo pacientov v celjski bolnišnici očita medicinskima sestrama

Celje, 18. 09. 2025 09.22 | Posodobljeno pred 21 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , U.Z.
Komentarji
11

Celjsko tožilstvo je v zvezi z zamenjavo pacientov, ki se je zgodila septembra pred tremi leti v celjski bolnišnici, spisalo obtožnico, za napako pa naj bi krivilo medicinski sestri. Prva je spremljala oba pacienta v reševalnem vozilu na poti do bolnišnice, druga pa ju je sprejela v triaži celjske urgence.

Ministrstvo za zdravje je nekaj dni po dogodku zaradi objektivne odgovornosti in suma kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti podalo kazensko ovadbo zoper odgovorne iz vrha celjske bolnišnice, a ti za zamenjavo pacientov niso odgovorni. Tako so po poročanju več medijev ugotovili kriminalisti, ki so po preiskavi na celjsko tožilstvo že lani podali kazensko ovadbo zoper dve fizični osebi.

Neuradno gre, tako danes poročajo Dnevnik, Delo in Slovenske novice, za medicinski sestri. Prva je spremljala oba pacienta v reševalnem vozilu na poti do celjske bolnišnice, druga ju je sprejela v triaži celjske urgence. Obema tožilstvo v obtožnici, ki jo je na sodišče vložilo že maja lani, očita nevestno delo v službi. Kot so povedali na celjskem okrožnem sodišču, glavna obravnava še ni bila razpisana. 

Splošna bolnišnica Celje
Splošna bolnišnica Celje FOTO: Bobo

Spomnimo. Pacienta so v bolnišnico pred tremi leti z reševalnim vozilom sevniškega zdravstvenega doma skupaj pripeljali iz Trubarjevega doma upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu. Eden od njiju je umrl, o njegovi smrti pa so obvestili napačne svojce, ki so pokojnega že pokopali, šele nato pa izvedeli, da je prišlo do napake. 

Preberi še Po smrti pacienta bolnišnica obvestila napačne svojce, pokojnega že pokopali

Takratni minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je dejal, da se kaj takega nikoli ne bi smelo zgoditi ter da gre za hudo napako, ki je s človeške plati nepredstavljiva. Vodstvo bolnišnice je pozval k odstopu, kar so direktor Aleksander Svetelšek, ki je položaj zasedel šele pol leta pred dogodkom, takratni strokovni direktor Franc Vindišar in pomočnica direktorja za zdravstveno nego Darja Plank tudi storili.

Preberi še 'Nihče si ne zasluži česa takšnega. Narobe je šlo vse, kar je lahko'

Interni strokovni nadzor v bolnišnici je razkril, da se je zamenjava identitete zgodila ob njuni predaji s strani reševalcev na triažo urgentnega centra. Eden od pacientov je imel pljučnico, drugi okužbo sečil, a komunikacija z njima ni bila mogoča, noben od njiju tudi ni imel identifikacijske zapestnice.

V bolnišnici so sicer zatrdili, da so oba pacienta zdravili na osnovi klinične slike njunih akutnih bolezni, in ne dokumentacije, ki ju je spremljala, zato smrt enega od njiju ni bila posledica morebitnega napačnega zdravljenja. Le nekaj dni pozneje je umrl tudi drugi pacient.

Preberi še Umrl tudi drugi pacient, ministrstvo ovadilo neznane storilce

Ministrstvo za zdravje je sicer konec leta 2022 sprožilo postopke za uvedbo sistemskega nadzora v celjski bolnišnici, Zdravstvenem domu Sevnica in Trubarjevem domu upokojencev Loka pri Zidanem Mostu.

KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Julijann
18. 09. 2025 09.51
Medicinskih sester hudo primanjkuje. Raje gredo za blagajno v Hofer. Manj stresno in še bolje plačano delo. V UKC LJ direktor že tudi kar zapora oddelke, ker kadra ni. Lepo skrbi ta vlada za javno zdravstvo. Drugim že nimam kaj očitati, ker niso tako strumno zagovarjali javnega zdravstva. Sedanji pa vse za javno zdravstvo, a to vse bolj umira.
ODGOVORI
0 0
waga7
18. 09. 2025 09.49
Okužba sečul al pa pljučnica… stavim da sta oba dobila antibiotike, mogoče celo iste
ODGOVORI
0 0
pomaranča
18. 09. 2025 09.47
+0
Seveda, kdo pa? Tisti, ki dela, dela napake, tisti, ki ne, jih pač ne. Namesto, da bi bil kriv sistem, ki je dopustil možnost napake, bodo zdaj krive medicinske sestre, ki so že tako preobremenjene. Še te bodo šle, ki jih še imamo. Riba smrdi pri glavi.
ODGOVORI
1 1
medusa
18. 09. 2025 09.50
Dejstvo je,da gre za malomarnost.Tu gre za uboj iz malomarnosti.Ce bi tebi nekdo umrl bi bila najbrz kriva sova...
ODGOVORI
0 0
miabi
18. 09. 2025 09.47
Če bi bil pacient zdravnikov znanec, se to ne bi naredilo. Več časa naj si vzamejo.
ODGOVORI
0 0
Trikrat cepljen
18. 09. 2025 09.46
Delavci naj se zavedajo, da če sprejemajo overload (preobremenjenost ) na svojem delu, jim to ne daje olajševalnih okolščin na storjene napake. Vse je psuper, dokler se kaj ne zgodi.
ODGOVORI
0 0
Samo navijač
18. 09. 2025 09.46
+1
V Sloveniji zaradi zdravstvenih napak letno umre 2000 pacientov !!!
ODGOVORI
1 0
stancka_si
18. 09. 2025 09.46
+0
Najlažje je okrivit najmanjšega
ODGOVORI
1 1
medusa
18. 09. 2025 09.51
Ni direktor zamenjal zdr. podatke!
ODGOVORI
0 0
SDS_je_poden
18. 09. 2025 09.39
+2
Normalno, obtožit medicinske sestre, ki so že tako preobremenjene, ker jih je premalo, ker gospodje doktorji pa ne znajo brat in preverit zadev.
ODGOVORI
3 1
Polkavalčekrokenrol
18. 09. 2025 09.34
+3
Normalno,saj drug tega ne more naredit,sestra servira pacienta zdravniku
ODGOVORI
3 0
