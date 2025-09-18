Tožilstvo zamenjavo pacientov v celjski bolnišnici očita medicinskima sestrama

Celjsko tožilstvo je v zvezi z zamenjavo pacientov, ki se je zgodila septembra pred tremi leti v celjski bolnišnici, spisalo obtožnico, za napako pa naj bi krivilo medicinski sestri. Prva je spremljala oba pacienta v reševalnem vozilu na poti do bolnišnice, druga pa ju je sprejela v triaži celjske urgence.

Ministrstvo za zdravje je nekaj dni po dogodku zaradi objektivne odgovornosti in suma kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti podalo kazensko ovadbo zoper odgovorne iz vrha celjske bolnišnice, a ti za zamenjavo pacientov niso odgovorni. Tako so po poročanju več medijev ugotovili kriminalisti, ki so po preiskavi na celjsko tožilstvo že lani podali kazensko ovadbo zoper dve fizični osebi. Neuradno gre, tako danes poročajo Dnevnik, Delo in Slovenske novice, za medicinski sestri. Prva je spremljala oba pacienta v reševalnem vozilu na poti do celjske bolnišnice, druga ju je sprejela v triaži celjske urgence. Obema tožilstvo v obtožnici, ki jo je na sodišče vložilo že maja lani, očita nevestno delo v službi. Kot so povedali na celjskem okrožnem sodišču, glavna obravnava še ni bila razpisana.

Splošna bolnišnica Celje FOTO: Bobo icon-expand

Spomnimo. Pacienta so v bolnišnico pred tremi leti z reševalnim vozilom sevniškega zdravstvenega doma skupaj pripeljali iz Trubarjevega doma upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu. Eden od njiju je umrl, o njegovi smrti pa so obvestili napačne svojce, ki so pokojnega že pokopali, šele nato pa izvedeli, da je prišlo do napake.

Takratni minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je dejal, da se kaj takega nikoli ne bi smelo zgoditi ter da gre za hudo napako, ki je s človeške plati nepredstavljiva. Vodstvo bolnišnice je pozval k odstopu, kar so direktor Aleksander Svetelšek, ki je položaj zasedel šele pol leta pred dogodkom, takratni strokovni direktor Franc Vindišar in pomočnica direktorja za zdravstveno nego Darja Plank tudi storili.

Interni strokovni nadzor v bolnišnici je razkril, da se je zamenjava identitete zgodila ob njuni predaji s strani reševalcev na triažo urgentnega centra. Eden od pacientov je imel pljučnico, drugi okužbo sečil, a komunikacija z njima ni bila mogoča, noben od njiju tudi ni imel identifikacijske zapestnice. V bolnišnici so sicer zatrdili, da so oba pacienta zdravili na osnovi klinične slike njunih akutnih bolezni, in ne dokumentacije, ki ju je spremljala, zato smrt enega od njiju ni bila posledica morebitnega napačnega zdravljenja. Le nekaj dni pozneje je umrl tudi drugi pacient.