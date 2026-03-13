Naslovnica
Voyo.si
Slovenija

Tožilstvo zaradi smrti Aleša Šutarja vložilo obtožnico zoper osumljenca

Ljubljana, 13. 03. 2026 09.50 pred 1 uro 2 min branja 38

Avtor:
STA
Sveče pred lokalom Lokalpatriot v Novem mestu

Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu je zoper Samireja Šiljića v četrtek na sodišče vložilo obtožnico. Očita mu povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt Novomeščana Aleša Šutarja, za kar je zagrožena kazen od treh do petnajstih let zapora. Predlaga tudi podaljšanje pripora.

"V četrtek sta bila na Okrožno sodišče v Novem mestu vložena obtožnica zoper enega storilca zaradi kaznivega dejanja posebno hude telesne poškodbe po drugem in prvem odstavku 124. člena kazenskega zakonika in predlog za podaljšanje pripora po 3. točki prvega odstavka 201. člena zakona o kazenskem postopku," so za STA potrdili na tožilstvu. Glede na to, da je znano, da je bil v zvezi z napadom na Šutarja priprt zgolj Šiljić, je iz odgovora mogoče sklepati, da je tožilstvo obtožnico vložilo zoper njega.

Sveče pred lokalom Lokalpatriot v Novem mestu
Sveče pred lokalom Lokalpatriot v Novem mestu
FOTO: Luka Kotnik

Napada je sicer osumljen tudi Šiljićev 21-letni bratranec, ki je bil prvi priprt v tej zadevi, a je bil pozneje izpuščen na prostost. V tej zadevi državnotožilska odločitev še ni bila sprejeta. Je pa tako za Šiljića kot njegovega bratranca sodna preiskava zaključena, so potrdili.

Šiljiću je sodišče sredi februarja pripor podaljšalo do 17. marca. Glede na vloženo obtožnico gre sklepati, da bo tudi tokrat ugodilo tožilstvu in mu pripor znova podaljšalo.

Aleš Šutar je umrl 25. oktobra lani, nekaj ur zatem, ko ga je pred klubom LokalPatriot v Novem mestu, kamor je prišel po sina, napadel eden od pripadnikov romske skupnosti. Glede na vloženo obtožnico je tožilstvo prepričano, da je bil to Šiljić. Med osumljenci za napad je, kot rečeno, tudi njegov bratranec, glede katerega pa tožilstvo še ni sprejelo odločitve.

aleš šutar novo mesto samirej šiljić

Štirje mrtvi v nesreči ameriškega zračnega tankerja

Zelenski in Macron o krepitvi pritiska na Rusijo

medvedJEkriv
13. 03. 2026 11.27
najmanj 50 let..........
Slovener
13. 03. 2026 11.20
Od treh do petnajstih let zapora ? Sramota !
Sl0venc
13. 03. 2026 11.04
Imajo zdaj pravega osumljenca? Kdo ve.
Odgovori
čebelinko
13. 03. 2026 10.53
Mislim, da je z razlogom vse tiho, kar se tiče obdukcije. Glede na to, da je bil Aleš pijan in na kokainu. Očitno ni bol tako "zlat", kot se je to predstavilo takrat. Zaradi tega ga seveda ni treba ubiti, samo pravim, da ni vse tako simpl.
pope p
13. 03. 2026 10.59
pa baje ga je z enim udarcem.. ponavadi clovek od tega ne umre. seveda nebi smel ampak pretepi so stalnica druzbe.
čebelinko
13. 03. 2026 11.28
Tudi od enega udarca lahko, če je zadan na pravo mesto in dovolj močan. Ni to poanta, samo pravim, da je vedno nekaj odzadaj. Za dober dan jih še noben ni dobil. Pa daleč od tega, da zagovarjam kogarkoli, mora biti kazen.
devlon
13. 03. 2026 10.35
Če je bil AŠ okajen, prepojen z alkoholom in ostalimi zadevami..., ostali udeleženci pa tudi...je to recept za konflikt. In tragičen izhod.
kritika1
13. 03. 2026 10.33
Ne se veseliti prezgodaj. Poglejte datum obtožnice in vam bo vse jasno. Na silo želijo to zgodbo še pred volitvami za silo zaključiti in to je obtožnica. Ko bo pravnomočno in dokončno obsojen, potem pa lahko rečemo, da je pravici zadoščeno a do tega je še zelo daleč.
Morgoth
13. 03. 2026 10.35
Bolano kaj dela ta pokvarjena vlada za glasove!
Oliguma
13. 03. 2026 10.31
Tri leta..pa vi niste normalni..
JOSEPH HAYDN
13. 03. 2026 10.27
Najbolj trpi družina pokojnega. Vse se vleče kot čreva, nobenih odgovorov, živijo v strahu. Res grozno. Upam, da se nekako držijo
simply.b
13. 03. 2026 10.32
Ja, glede na izsledke obdukcije je morda družino strah, da se bo izvedelo kaj kar bo vrglo slabo luč na Aleša . Meni pa nikakor ni jasno kje je v tej zgodbi njegov sin in zakaj je klical očeta.
Vzorčen primer
13. 03. 2026 10.25
Je že znan rezultat obdukcije? Takrat se je govorilo ds bo znan sredi januarja. Ne duha ne sluha. Nekaj tukaj močno smrdi.
gebo 1
13. 03. 2026 10.23
Kaj bojo spet naveleumili ti naši levi "sodniki.
Kali?opko Kali?opkovi?
13. 03. 2026 10.22
Zdaj so pa na vrsti 10% in podobni..
ja ka ku pk
13. 03. 2026 10.22
gošpod mašte kej zame???
ja ka ku pk
13. 03. 2026 10.25
mam tri otroke v šoli pa rabjo za kej za oblečt .... , pa u ganc novih belih teniskah na nogi
kekec_pokec
13. 03. 2026 10.20
In romek bo po 3 letih zunaj. Kje živimo res to ni resno
Artechh
13. 03. 2026 10.15
Sam 1? Kot vem so delovali kot tolpa kar pomeni da so vsi so krivi?
Borec21
13. 03. 2026 10.13
Brazilija ki nimajo za živet lahko pa se pretepajo kradejo nastavljajo na ceste kužke da potem izsiljujejo .....ni da ni skrbna država za kriminalce in za zadušit pridne
Mici 270
13. 03. 2026 10.11
mislim da mu pripada dosmrtni zapor ne pa par let....
misterbin
13. 03. 2026 10.07
Spet se je Golob spomnil in so malo ,dali v javnost seveda zaradi volitev .Ampak Golob ve ,da na celotnem področju Dolenjske ne bo dobil tisoč glasov vse skupaj
Anion6anion
13. 03. 2026 10.06
Tale obtoženec bo še veliko odškodnine pokasiral od države. Sodišče ga bo oprostilo
ho?emVšolo
13. 03. 2026 10.06
En udarec s pestjo.
VplivnežDaTeKap
13. 03. 2026 10.06
Evo vam zdej Semireji, Bekiji, Drekiji, Đubreki, in ostala navlaka, 15 let mu za 5 sekundni pogum ne gine.
