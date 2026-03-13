Tožilstvo zaradi smrti Aleša Šutarja vložilo obtožnico zoper osumljenca

"V četrtek sta bila na Okrožno sodišče v Novem mestu vložena obtožnica zoper enega storilca zaradi kaznivega dejanja posebno hude telesne poškodbe po drugem in prvem odstavku 124. člena kazenskega zakonika in predlog za podaljšanje pripora po 3. točki prvega odstavka 201. člena zakona o kazenskem postopku," so za STA potrdili na tožilstvu. Glede na to, da je znano, da je bil v zvezi z napadom na Šutarja priprt zgolj Šiljić, je iz odgovora mogoče sklepati, da je tožilstvo obtožnico vložilo zoper njega.

Napada je sicer osumljen tudi Šiljićev 21-letni bratranec, ki je bil prvi priprt v tej zadevi, a je bil pozneje izpuščen na prostost. V tej zadevi državnotožilska odločitev še ni bila sprejeta. Je pa tako za Šiljića kot njegovega bratranca sodna preiskava zaključena, so potrdili.

Šiljiću je sodišče sredi februarja pripor podaljšalo do 17. marca. Glede na vloženo obtožnico gre sklepati, da bo tudi tokrat ugodilo tožilstvu in mu pripor znova podaljšalo.

Aleš Šutar je umrl 25. oktobra lani, nekaj ur zatem, ko ga je pred klubom LokalPatriot v Novem mestu, kamor je prišel po sina, napadel eden od pripadnikov romske skupnosti. Glede na vloženo obtožnico je tožilstvo prepričano, da je bil to Šiljić. Med osumljenci za napad je, kot rečeno, tudi njegov bratranec, glede katerega pa tožilstvo še ni sprejelo odločitve.