Tožilstvo zavrglo kazenske ovadbe zaradi spornih transparentov

Družbena omrežja so polna žaljivih zapisov, med njimi pa so tudi grožnje. Policija je s tovrstnimi zapisi seznanjena, nekaj jih zazna sama, na nekatere jih opozorijo občani."Takšni zapisi imajo znake različnih kaznivih dejanj z obeležjem sovražnosti, groženj ipd.," so navedli in dodali, da v zvezi s tem vodijo več predkazenskih postopkov.

Je pa policija pri obravnavi "nedavnih groženj državnim predstavnikom, nosilcem javnih funkcij in vidnejšim družbenim posameznikom uspešno zaključila preiskavo dveh kaznivih dejanj grožnje po 135. členu kazenskega zakonika in prijela storilca". Podrobnosti niso pojasnili.

Na policiji so tudi "seznanjeni s spornimi zapisi", kot je Smrt janšizmu, na katere je že večkrat opozoril predsednik vlade Janez Janša v kontekstu groženj s smrtjo. "Takoj po objavi je policija na lastno iniciativo pričela z zbiranjem obvestil in dokazov v zvezi suma storitve več kaznivih dejanj, med drugim tudi kaznivega dejanja javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti," so o tem pojasnili na policiji.

Tožilstvo: Pri napisih "Smrt janšizmu, svoboda narodu" ni šlo za kaznivo dejanje spodbujanja sovražtva in nestrpnosti

Tožilstvo je sicer zavrglo kazenske ovadbe zaradi plakatov in napisov Smrt janšizmu, svoboda narodu, ker menijo, da ni šlo za kaznivo dejanje spodbujanja sovraštva in nestrpnosti, ki se preganja po uradni dolžnosti. Preganjali pa ne bodo niti pozivov posameznikov k uboju Janše na marčnih protestih.