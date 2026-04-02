Slovenija

Tožilstvo zavrglo kazenski ovadbi zoper Prednika

Slovenj Gradec, 02. 04. 2026 13.45 pred 26 dnevi 3 min branja 117

Avtor:
M.S. T.H. +1
Jani Prednik

Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu je zavrglo kazenski ovadbi, ki so ju zoper nekdanjega poslanca SD Janija Prednika vložili njegova nekdanja partnerka in celjski kriminalisti. Prednik se je soočal z očitki o nasilju v družini in grožnjah.

Kot je razvidno iz dopisa slovenjgraškega tožilstva, ki ga je prejel odvetnik Janija Prednika, je okrožna tožilka zavrgla tako ovadbo nekdanje partnerke, ki je Predniku očitala nasilje v družini, kot tudi ovadbo celjskih kriminalistov zaradi suma grožnje.

"Vesel sem, da se je dokazalo, da sem nedolžen, tam, kjer se mora. In to niso mediji, ki so me lani oktobra obsodili," je v pisnem odzivu zapisal Prednik.

Da so ovadbi zavrgli, so nam potrdili na tožilstvu. Kot so podrobneje pojasnili, je oškodovanka podala kazensko ovadbo za kaznivo dejanje nasilja v družini, a policija ni našla utemeljenega suma oz. niso bili podani vsi zakonski znaki storitve tega kaznivega dejanja. So pa celjski kriminalisti podali kazensko ovadbo zaradi groženj in zalezovanja. 

Po končanem predkazenskem postopku je tožilstvo ugotovilo, da za kaznivo dejanje nasilja v družini ni bil podan utemeljen sum, prav tako tudi ne za kaznivo dejanje zalezovanja. 

Za kaznivo dejanje grožnje pa je izostala procesna predpostavka - pravočasni predlog za pregon, so pojasnili na slovenjgraškem tožilstvu. "Oškodovanka predloga za pregon ni podala v zakonskem roku šestih mesecev, od kar naj bi bilo storjeno osumljencu zadnje očitano kaznivo dejanje grožnje, zato se do vsebine tega kaznivega dejanja, ni bilo potrebno opredeljevati," so dodali. 

Preberi še Nekdanja partnerka ovadila poslanca SD, očita mu psihično in fizično nasilje

Odvetnik Prednikove nekdanje partnerke Radovan Cerjak je nad odločitvijo tožilstva razočaran in presenečen. Prepričan je, da je tožilka zgrešila presečni datum, od katerega šteje zastaralni rok, in da predlog za pregon torej ni bil prepozen. 

Cerjak razmišlja o tem, da bi na vrhovno tožilstvo podal predlog, da opravi nadzor nad delom tožilke, je napovedal za omenjeni portal, ki poroča tudi, da je v sklepu tožilstva zapisano, da ima oškodovanka, če se z odločitvijo o zavrženju ovadbe ne strinja, po zakonu o kazenskem postopku pravico, da zoper osumljenca v roku 30 dni pri okrožnem sodišču vloži zahtevo za preiskavo ali neposredno obtožnico. Kot pojasnjuje Cerjak, mora v tem primeru oškodovanka sama nositi vse stroške postopka.

Odstopil s poslanske funkcije

Prednika so sicer zaradi suma navedenih kaznivih dejanj 20. januarja zaslišali na sedežu kriminalistične policije PU Celje. Konec januarja so ga nato kriminalisti kazensko ovadili.

Predniku je nekdanja partnerka očitala psihično in fizično nasilje. Nekdanji poslanec SD je v prvem odzivu na obtožbe zapisal, da nikoli ni bil nasilen, je pa "v stiski odreagiral narobe". Po medijskem poročanju o ovadbi je odstopil s poslanske funkcije.

DZ se je z njegovim odstopom seznanil oktobra lani, s čimer mu je prenehal poslanski mandat, v poslanskih klopeh pa ga je nasledila svetnica SD v Velenju Janja Rednjak.

jani prednik tožilstvo kazenska ovadba
KOMENTARJI117

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
odpisani zasedli vlado
03. 04. 2026 21.12
Kaj pa je tukaj čudež saj je podpornik goloba in ga ščiti Šutarjev zakon. Ustavno sodišče začasno zadržalo rubeže denarnih socialnih pomoči.Kot sem takrat napovedal je Šutarjev zakon bil samo blamaža in se po volitvah več ne bo upošteval.Sploh ni bil namenjen za opečeno manjšino ampak za normalne bele državljane.Naj nekdo pojasni od kje opečenim denar,ker so lenuhi brezdelni vsi na socialah pred kolibami pa imajo parkirane avtomobile vredne od 75.000 eu nekateri še pa več.Prekrškovnih kazni pa ne plačujejo kriminal z njihove strani se pa veča.Rubeži so zasegali predvsem sociale balkancem in slovencem kateri so bili česa dolžni in kakim par opečenim kateri so dolg plačali kar na licu mesta saj so imeli prenapolnjene žepe z denarjem.Država jim je pa sedaj vse skupaj ukinila tako,da se smeje odpravljajo po stari poti kriminalnih dejanj.Šutarjev zakon je za opečene pozabljen očitno pa bo obveljal za slovence ter balkance.Pametnjakoviči kateri so takrat bili tako pametni,ko sem to napovedal in trdili nasprotno se pa sedaj od sramu skrivajo po kopalnicah in jočejo.Čestitke golobu za njegov zavajalski Šutarjev zakon namenjen poštenim slovencem z namenom ustanovitve policijske države.Kdo pa prevzame vlado ni pomembno,ker na vidiku ni nobenega primernega.
franko žgavec
03. 04. 2026 19.36
saj vemo kakšnosodstvo imamo
Slavko BabIč
03. 04. 2026 14.42
Očitno je bila babnca na speedu!
venerainmars
03. 04. 2026 14.34
Najlepši poslanec...
Rudar
03. 04. 2026 12.52
Torej je nedolžen. Nazaj mandat poslanca.
Perivnik
03. 04. 2026 12.43
Potem naj pa še kdo reče, da naša sodišča niso točno taka, kot jih je opredelil JJ??? Sami dokazujejo, da ima JJ vse prav. Žal.
Rudar
03. 04. 2026 12.52
A ti veš, da je kriv?
Slavko BabIč
03. 04. 2026 14.43
tvojega plešastega goljufa in extra kriminalca, so slovenska sodišča že 3 krat oprostila, perivnik!
natas999
03. 04. 2026 09.14
butale ,naše sodstvo
nominator13
03. 04. 2026 11.35
To je žaljivka za butalce.
brabusednet
03. 04. 2026 09.06
Podobno,kot v primeru Jankovičeve farmacevtke,bravo sodtstvi.Samo to krivde ne opere.
Smuuki
03. 04. 2026 08.43
Feminizacija blesti. Uničevanje moške populacije je v razcvetu. To hoteli to imamo. Kaj pa rezultati? Popoln kaos povsod. Še dobro da kot narod izginjamo in s tem tudi ta agenda. Samouničevanje je v teku. Po naravni poti bo to zlo izkoreninjeno. Feminizirane ženske ne rojevajo. Zdaj vodijo. Rezultat. Otrok ni. Na ta prostor zagotovo pridejo tuji otroci ker raje sprehajajo pse kot lastne otroke. Pot izumiranja je pot po kateri hodimo
Smuuki
03. 04. 2026 08.44
To bo edini rezultat zgrešene feminizacije. Čista zmaga
marker1
03. 04. 2026 19.01
Naša feminizirana zunanja politika se je spremenila. Pred Izraelom je lepo pokleknila in utihnila.
Lock Down
03. 04. 2026 08.30
Če je čakala 6 mesecev in nato zamudila zakonsko določeni rok za podajo ovadbe, potem že ni moglo biti tako hudo kot so napihnili mediji, predvsem pa sekta.
Samo DESNO je pravo
03. 04. 2026 08.46
nisi še dobil pa ne veš. pa boš
ActiveR
03. 04. 2026 08.28
Sodišče na ravni politične greznice.
spermi?
02. 04. 2026 21.27
Pretepač prve klase .
bronco60
02. 04. 2026 20.44
Se bo Nika kej oglasila zaradi te odločitve??? Ne bo, ker on je njihov in je proti JJ.
Žmavc
02. 04. 2026 20.32
Pustite ga. On je naš. Naši niso nikoli krivi.
proofreader
02. 04. 2026 20.20
Opravičilo je na mestu.
brabusednet
02. 04. 2026 19.57
Se smeje,kot bi bil nedolžen je pa bila ovadba prepozno vložena to te ne opere krivde.
ActiveR
03. 04. 2026 08.29
Janković tudi ni kriv v aferi farmacevtka.
agent.brinko
03. 04. 2026 10.03
orožje, Patria, vse zastaral
issaboss
02. 04. 2026 19.55
problem je samo v tem, da bivša je sitnoba
masterpiece
02. 04. 2026 19.36
What a surprise🤣
masterpiece
02. 04. 2026 19.34
Nagradno vprašanje: kako bi JT odreagiralo, če bi bil i Ovaden desni vidni politik?🤣
marker1
02. 04. 2026 19.27
Že dela cenzura.
bibaleze
Portal
Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
