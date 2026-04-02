Tožilstvo zavrglo kazenski ovadbi zoper Prednika

Kot je razvidno iz dopisa slovenjgraškega tožilstva, ki ga je prejel odvetnik Janija Prednika, je okrožna tožilka zavrgla tako ovadbo nekdanje partnerke, ki je Predniku očitala nasilje v družini, kot tudi ovadbo celjskih kriminalistov zaradi suma grožnje.

"Vesel sem, da se je dokazalo, da sem nedolžen, tam, kjer se mora. In to niso mediji, ki so me lani oktobra obsodili," je v pisnem odzivu zapisal Prednik.

Da so ovadbi zavrgli, so nam potrdili na tožilstvu. Kot so podrobneje pojasnili, je oškodovanka podala kazensko ovadbo za kaznivo dejanje nasilja v družini, a policija ni našla utemeljenega suma oz. niso bili podani vsi zakonski znaki storitve tega kaznivega dejanja. So pa celjski kriminalisti podali kazensko ovadbo zaradi groženj in zalezovanja.

Po končanem predkazenskem postopku je tožilstvo ugotovilo, da za kaznivo dejanje nasilja v družini ni bil podan utemeljen sum, prav tako tudi ne za kaznivo dejanje zalezovanja.

Za kaznivo dejanje grožnje pa je izostala procesna predpostavka - pravočasni predlog za pregon, so pojasnili na slovenjgraškem tožilstvu. "Oškodovanka predloga za pregon ni podala v zakonskem roku šestih mesecev, od kar naj bi bilo storjeno osumljencu zadnje očitano kaznivo dejanje grožnje, zato se do vsebine tega kaznivega dejanja, ni bilo potrebno opredeljevati," so dodali.