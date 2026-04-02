Tožilstvo zavrglo kazenski ovadbi zoper Prednika

Kot je razvidno iz dopisa slovenjgraškega tožilstva, ki ga je prejel odvetnik Janija Prednika, je okrožna tožilka zavrgla tako ovadbo nekdanje partnerke, ki je Predniku očitala nasilje v družini, kot tudi ovadbo celjskih kriminalistov zaradi suma grožnje.
"Vesel sem, da se je dokazalo, da sem nedolžen, tam, kjer se mora. In to niso mediji, ki so me lani oktobra obsodili," je v pisnem odzivu zapisal Prednik.
Da so ovadbi zavrgli, so nam potrdili na tožilstvu. Kot so podrobneje pojasnili, je oškodovanka podala kazensko ovadbo za kaznivo dejanje nasilja v družini, a policija ni našla utemeljenega suma oz. niso bili podani vsi zakonski znaki storitve tega kaznivega dejanja. So pa celjski kriminalisti podali kazensko ovadbo zaradi groženj in zalezovanja.
Po končanem predkazenskem postopku je tožilstvo ugotovilo, da za kaznivo dejanje nasilja v družini ni bil podan utemeljen sum, prav tako tudi ne za kaznivo dejanje zalezovanja.
Za kaznivo dejanje grožnje pa je izostala procesna predpostavka - pravočasni predlog za pregon, so pojasnili na slovenjgraškem tožilstvu. "Oškodovanka predloga za pregon ni podala v zakonskem roku šestih mesecev, od kar naj bi bilo storjeno osumljencu zadnje očitano kaznivo dejanje grožnje, zato se do vsebine tega kaznivega dejanja, ni bilo potrebno opredeljevati," so dodali.
Odvetnik Prednikove nekdanje partnerke Radovan Cerjak je nad odločitvijo tožilstva razočaran in presenečen. Prepričan je, da je tožilka zgrešila presečni datum, od katerega šteje zastaralni rok, in da predlog za pregon torej ni bil prepozen.
Cerjak razmišlja o tem, da bi na vrhovno tožilstvo podal predlog, da opravi nadzor nad delom tožilke, je napovedal za omenjeni portal, ki poroča tudi, da je v sklepu tožilstva zapisano, da ima oškodovanka, če se z odločitvijo o zavrženju ovadbe ne strinja, po zakonu o kazenskem postopku pravico, da zoper osumljenca v roku 30 dni pri okrožnem sodišču vloži zahtevo za preiskavo ali neposredno obtožnico. Kot pojasnjuje Cerjak, mora v tem primeru oškodovanka sama nositi vse stroške postopka.
Odstopil s poslanske funkcije
Prednika so sicer zaradi suma navedenih kaznivih dejanj 20. januarja zaslišali na sedežu kriminalistične policije PU Celje. Konec januarja so ga nato kriminalisti kazensko ovadili.
Predniku je nekdanja partnerka očitala psihično in fizično nasilje. Nekdanji poslanec SD je v prvem odzivu na obtožbe zapisal, da nikoli ni bil nasilen, je pa "v stiski odreagiral narobe". Po medijskem poročanju o ovadbi je odstopil s poslanske funkcije.
DZ se je z njegovim odstopom seznanil oktobra lani, s čimer mu je prenehal poslanski mandat, v poslanskih klopeh pa ga je nasledila svetnica SD v Velenju Janja Rednjak.
