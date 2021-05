Tožilstvo zavrglo kazenski ovadbi zoper Tonina: 'Končno so ustavili farso'

Tožilstvo je zavrglo kazenski ovadbi NPU proti obrambnemu ministru Mateju Toninu zaradi domnevnih nepravilnosti pri vodenju prejšnje Komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Kriminalisti so mu med drugim očitali zlorabo uradnega položaja in ponarejanje uradnih listin, pa tudi izdajo tajnih podatkov glede arbitražnega sporazuma.

Okrožna državna tožilkaLiljana Tomič je ministra za obrambo in nekdanjega predsednika Komisije DZ za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb (Knovs) Mateja Tonina obvestila, da je zavrgla kazensko ovadbo Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) zoper njega zaradi kaznivega dejanja izdaje tajnih podatkov. Prav tako je tožilka zavrgla kazensko ovadbo zaradi štirih kaznivih dejanj ponareditev ali uničenja uradne listine, knjige, spisa ali arhivskega gradiva ter pomoči pri kaznivem dejanju zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. "Parlamentarni nadzor nad tajnimi službami je ključen za demokracijo. Ne poznam primera v Evropski uniji, ko bi tajne službe ovajale nadzornike, ker so ti vestno opravljali svoje delo. Tožilstvo je farso, v kateri so znani akterji zlorabili NPU in druge represivne organe, končno ustavilo," je zapisal ob tem. icon-expand Matej Tonin pravi, da je "tožilstvo končno ustavilo farso". FOTO: Aljoša Kravanja Spomnimo. Ljubljansko okrožno državno tožilstvo je lani prejelo kazenski ovadbi zoper Tonina in državnega sekretarja za nacionalno varnost v kabinetu predsednika vlade Žana Mahniča.Razlog za ovadbo je bila odredba za nadzor na obveščevalno-varnostni službi ministrstva za obrambo, ki ga je opravil Mahnič. Kot smo poročali, naj bi se nadzor na obveščevalno-varnostni službi obrambnega ministrstva takrat zgodil zato, ker je Knovs ugotovil, da naj bi takratni obrambni minister Karl Erjavec zlorabil vojaško obveščevalno službo, da je lahko razrešil poveljnika v poveljstvu sil Slovenske vojske Miho Škerbinca. Po informacijah Knovsa naj bi OVS zaradi neprimernih govoric Škerbinca o zdravstvenem stanju nekdanje načelnice generalštaba Alenke Ermenczasliševala pripadnike Slovenske vojske. Sledila je interpelacija zoper ministra Erjavca, ki jo je vložila stranka SDS. PREBERI ŠE Obrambni minister Matej Tonin, Žan Mahnič in nekdanja sekretarka Knovsa osumljeni kaznivih dejanj icon-expand