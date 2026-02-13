Naslovnica
Slovenija

Tožilstvo zavrglo kazensko ovadbo zoper Hojsa: Ni dovolj dokazov

Ljubljana, 13. 02. 2026 10.39 pred 10 minutami 2 min branja 4

Avtor:
M.P.
Hišna preiskava pri Alešu Hojsu

Potem ko so konec septembra preiskovalci pri nekdanjem notranjem ministru Alešu Hojsu opravili hišno preiskavo zaradi domnevnega izdajanja tajnih podatkov, je zdaj tožilstvo kazensko ovadbo zavrglo. Kot so sporočili, ni dovolj dokazov, da je Hojs izdal datum hišne preiskave pri članih Kavaškega klana.

Kot poroča spletni časopis Dnevnik, dobre štiri mesece po izvedbi hišnih preiskav pri nekdanjem notranjem ministru Alešu Hojsu, je tožilstvo zavrglo kazensko ovadbo zoper njega. Kot so s posebnega oddelka specializiranega državnega tožilstva sporočili medijem, je preiskava končana, odločitev pa so sprejeli 12. februarja. "S sklepom smo zavrgli kazensko ovadbo, ker med preiskavo ni bilo pridobljenih dovolj dokazov za utemeljen sum," so sporočili.

Hišna preiskava pri Alešu Hojsu
Hišna preiskava pri Alešu Hojsu
FOTO: Bobo

Hišne preiskave pri Hojsu so sicer lani opravili, ker so ga sumili, da je prek družine svojega podnajemnika izdal datum hišnih preiskav pri članih Kavaškega klana. Do nekdanjega ministra jih je sicer vodila zasežena komunikacija med sorodnikom njegovega podnajemnika in preprodajalcem drog.

Podnajemnik naj bi preprodajalcu sporočil, kdaj bodo potekale hišne preiskave pri omenjenem klanu - informacijo, ki naj bi jo, kot je dejal, dobil od Hojsa.

Preberi še 'To naj bi se zgodilo leta 2021. Kaj so torej delali pet let?'

Podpredsednik stranke SDS je sicer obtožbe zanikal, trdil je tudi, da nima informacij o nobenem datumu. "Nikoli nisem vedel, kdaj naj bi se hišna preiskava zgodila, z nikomer nisem o tem govoril, kaj šele da bi komu pošiljal sporočila ... To je popolna laž," je takrat dejal ter ocenil, da je za datume hišnih preiskav pri Kavaškem klanu najverjetneje vedelo relativno majhno število policistov.

Zagotovil je tudi, da se je s svojim podnajemnikom pogovarjal le o plačilu najemnine, ter pojasnil, da se je v kriptirano komunikacijo z domnevnim preprodajalcem droge v resnici ujel sorodnik njegovega podnajemnika.

aleš hojs hišne preiskave kazenska ovadba kavaški klan

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ptuj.si
13. 02. 2026 11.12
Pa Toliko ste levaki govorili o Hojsu, pa sedaj vse ok..... Se boste posipali s pepelom??? Seveda ne, ker ste narcisi, kot Golob.
Odgovori
0 0
M_teoretik
13. 02. 2026 11.12
Očitno je za podnajemnika vsak dober, sam da plača!?
Odgovori
0 0
marker1
13. 02. 2026 11.05
Zdaj pa sledi zahteva za odškodnino, ki pa ne bo izplačana. Če bi bila obtožena oseba z levega pola, višina odškodnine ne bi bila noben problem. Tako je če obvladuješ vse veje oblasti.
Odgovori
+1
1 0
Rudar
13. 02. 2026 11.12
Zakaj pa odškodnino, sej ni bil zaprt.
Odgovori
0 0
bibaleze
