Tožilstvo zavrglo kazensko ovadbo zoper Hojsa: Ni dovolj dokazov

Kot poroča spletni časopis Dnevnik, dobre štiri mesece po izvedbi hišnih preiskav pri nekdanjem notranjem ministru Alešu Hojsu, je tožilstvo zavrglo kazensko ovadbo zoper njega. Kot so s posebnega oddelka specializiranega državnega tožilstva sporočili medijem, je preiskava končana, odločitev pa so sprejeli 12. februarja. "S sklepom smo zavrgli kazensko ovadbo, ker med preiskavo ni bilo pridobljenih dovolj dokazov za utemeljen sum," so sporočili.

Hišna preiskava pri Alešu Hojsu FOTO: Bobo

Hišne preiskave pri Hojsu so sicer lani opravili, ker so ga sumili, da je prek družine svojega podnajemnika izdal datum hišnih preiskav pri članih Kavaškega klana. Do nekdanjega ministra jih je sicer vodila zasežena komunikacija med sorodnikom njegovega podnajemnika in preprodajalcem drog. Podnajemnik naj bi preprodajalcu sporočil, kdaj bodo potekale hišne preiskave pri omenjenem klanu - informacijo, ki naj bi jo, kot je dejal, dobil od Hojsa.