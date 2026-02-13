Tožilstvo zavrglo kazensko ovadbo, Hojs: Ne da ni dovolj dokazov, dokazov ni

Kot poroča spletni časopis Dnevnik , je dobre štiri mesece po izvedbi hišnih preiskav pri nekdanjem notranjem ministru Alešu Hojsu tožilstvo zavrglo kazensko ovadbo zoper njega. Kot so s posebnega oddelka specializiranega državnega tožilstva sporočili medijem, je preiskava končana, odločitev pa so sprejeli 12. februarja. "S sklepom smo zavrgli kazensko ovadbo, ker med preiskavo ni bilo pridobljenih dovolj dokazov za utemeljen sum," so sporočili.

Aleš Hojs je v prvem odzivu na poročanje medija sporočil, da sicer sklepa še ni prejel, a da je ta "očitno tak, kakršna je resnica". Ob tem je dodal tudi, da ne drži, da "ni dovolj dokazov", temveč da "ni nobenih dokazov, ker jih ne more biti". "Če se kdo hvali s tem, da ima mojo telefonsko številko, to ni moja izdaja," je še dodal.

Za portal 24ur.com je še povedal, da je že ves čas poudarjal, da gre pri tem za zlorabo Policije, tožilstva in preiskovalne sodnice, ki je preiskavo odobrila. Prav tako je prepričan, da je bil resnični razlog za preiskavo ta, da so "prišli do informacij na njegovem telefonu".

Odzval se je tudi prvak SDS Janez Janša, ki je zapisal, da so "hišno preiskavo pri Alešu Hojsu izvedli zaradi medijskega cirkusa in zato, da so se Golobovi lahko dokopali do vsebine telefona". Tudi on je ob tem zapisal, da gre za "zlorabo Policije in tožilstva, ki ne sme ostati brez posledic".