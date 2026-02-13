Naslovnica
Voyo.si
Slovenija

Tožilstvo zavrglo kazensko ovadbo, Hojs: Ne da ni dovolj dokazov, dokazov ni

Ljubljana, 13. 02. 2026 10.39 pred 1 uro 2 min branja 155

Avtor:
M.P.
Hišna preiskava pri Alešu Hojsu

Potem ko so konec septembra preiskovalci pri nekdanjem notranjem ministru Alešu Hojsu opravili hišno preiskavo zaradi domnevnega izdajanja tajnih podatkov, je zdaj tožilstvo kazensko ovadbo zavrglo. Kot so sporočili, ni dovolj dokazov, da je Hojs izdal datum hišne preiskave pri članih Kavaškega klana. Hojs je medtem v prvem odzivu dejal: "Ne, da ni dovolj dokazov. Nobenih dokazov ni, ker jih ne more biti."

Kot poroča spletni časopis Dnevnik, je dobre štiri mesece po izvedbi hišnih preiskav pri nekdanjem notranjem ministru Alešu Hojsu tožilstvo zavrglo kazensko ovadbo zoper njega. Kot so s posebnega oddelka specializiranega državnega tožilstva sporočili medijem, je preiskava končana, odločitev pa so sprejeli 12. februarja. "S sklepom smo zavrgli kazensko ovadbo, ker med preiskavo ni bilo pridobljenih dovolj dokazov za utemeljen sum," so sporočili.

Hišna preiskava pri Alešu Hojsu
Hišna preiskava pri Alešu Hojsu
FOTO: Bobo

Hojs: Preiskava, da so prišli do informacij na mojem telefonu

Aleš Hojs je v prvem odzivu na poročanje medija sporočil, da sicer sklepa še ni prejel, a da je ta "očitno tak, kakršna je resnica". Ob tem je dodal tudi, da ne drži, da "ni dovolj dokazov", temveč da "ni nobenih dokazov, ker jih ne more biti". "Če se kdo hvali s tem, da ima mojo telefonsko številko, to ni moja izdaja," je še dodal.

Za portal 24ur.com je še povedal, da je že ves čas poudarjal, da gre pri tem za zlorabo Policije, tožilstva in preiskovalne sodnice, ki je preiskavo odobrila. Prav tako je prepričan, da je bil resnični razlog za preiskavo ta, da so "prišli do informacij na njegovem telefonu".

Odzval se je tudi prvak SDS Janez Janša, ki je zapisal, da so "hišno preiskavo pri Alešu Hojsu izvedli zaradi medijskega cirkusa in zato, da so se Golobovi lahko dokopali do vsebine telefona". Tudi on je ob tem zapisal, da gre za "zlorabo Policije in tožilstva, ki ne sme ostati brez posledic".

Zakaj preiskave?

Hišne preiskave pri Hojsu so sicer lani opravili, ker so ga sumili, da je prek družine svojega podnajemnika izdal datum hišnih preiskav pri članih Kavaškega klana. Do nekdanjega ministra jih je sicer vodila zasežena komunikacija med sorodnikom njegovega podnajemnika in preprodajalcem drog.

Podnajemnik naj bi preprodajalcu sporočil, kdaj bodo potekale hišne preiskave pri omenjenem klanu – informacijo, ki naj bi jo, kot je dejal, dobil od Hojsa.

Preberi še 'To naj bi se zgodilo leta 2021. Kaj so torej delali pet let?'

Podpredsednik stranke SDS je sicer obtožbe zanikal, trdil je tudi, da nima informacij o nobenem datumu. "Nikoli nisem vedel, kdaj naj bi se hišna preiskava zgodila, z nikomer nisem o tem govoril, kaj šele da bi komu pošiljal sporočila ... To je popolna laž," je takrat dejal ter ocenil, da je za datume hišnih preiskav pri Kavaškem klanu najverjetneje vedelo relativno majhno število policistov.

Zagotovil je tudi, da se je s svojim podnajemnikom pogovarjal le o plačilu najemnine, ter pojasnil, da se je v kriptirano komunikacijo z domnevnim preprodajalcem droge v resnici ujel sorodnik njegovega podnajemnika.

aleš hojs hišne preiskave kazenska ovadba kavaški klan

