Tožilstvo zavrglo ovadbo Petre Grah Lazar

Sredi aprila letos je Aleksander Javšek za oddajo Preverjeno o razmerah v slovenski Policiji med drugim dejal: "Tako brutalnih posegov v kadrovsko politiko Policije ne pomnim, pa sem bil v tej službi kar 30 let. Policija mora biti strokovna, neodvisna in ločena od politike. Lahko mirno rečem, da gre za strokovno lustracijo v Policiji. Policija si tako grobih in brutalnih posegov ter napadov na ljudi, ki so vse življenje pošteno delali, ne zasluži."