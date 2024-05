Tožilstvo zavrglo ovadbo po hudi nesreči na Mali Mojstrovki

Novogoriško tožilstvo je zdaj kazensko ovadbo zavrglo, poroča Dnevnik. Kot pišejo, je tožilstvo od policistov najprej zahtevalo dopolnitev ovadbe, nazadnje pa jo je, kot so jim pojasnili na novogoriškem tožilstvu, zavrglo "zaradi pomanjkanja utemeljenega suma v smeri naznanjenega kaznivega dejanja".

Na območju Male Mojstrovke je 9. aprila lani plaz odnesel pet planincev, pri čemer so bili trije huje poškodovani. Obsežna in zahtevna reševalna akcija je zaradi kasnejšega poslabšanja vremena in večjega števila ponesrečencev trajala več kot šest ur.