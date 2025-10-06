Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Tožilstvo zavrglo ovadbo zoper Počivalška zaradi posla z ventilatorji

, 06. 10. 2025 20.52 | Posodobljeno pred 59 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
30

Specializirano državno tožilstvo je slabi dve leti po uvedbi sodne preiskave zavrglo ovadbo zoper nekdanjega gospodarskega ministra Zdravka Počivalška zaradi posla z ventilatorji v času epidemije. Med sodno preiskavo so namreč tožilci ugotovili, da ni dokazov za kaznivo dejanje, je poročala TV Slovenija.

Zdravko Počivalšek
Zdravko Počivalšek FOTO: Damjan Žibert

Počivalšek je za omenjeno televizijo izrazil zadovoljstvo, da je postopek ustavljen. Kot je dejal, je ves čas spoštoval in zaupal v pravno državo, ta odločitev pa dodatno potrjuje, da pri iskanju in nabavi zaščitne opreme in ventilatorjev ni ravnal protipravno.

Na omrežju X je med drugim zapisal, da sta tožilstvo, ki je od pregona odstopilo, in sodišče, ki je preiskavo ustavilo, ugotovila, da niso nikogar preferirali in da niso delali mimo zakonov.

Ventilatorje je država spomladi leta 2020 kupila od podjetja Geneplanet. Maja 2022 je Nacionalni preiskovalni urad v zadevi ventilatorji na tožilstvo vložil kazensko ovadbo zoper Počivalška zaradi suma zlorabe uradnega položaja. Njegovi sodelavki Andreji Potočnik in direktorju družbe Geneplanet Marka Bitenca pa naj bi očitali pomoč pri zlorabi uradnega položaja. Specializirano državno tožilstvo je nato aprila 2023 na ljubljansko okrožno sodišče v tej zadevi vložilo zahtevo za sodno preiskavo.

Prvega septembra letos, slabi dve leti po tem, ko je bila uvedena sodna preiskava, je tožilstvo odstopilo od pregona. Kot pojasnjujejo, ni dokazov, da bi obdolženci storili kaznivo dejanje. Podrobnejših razlogov niso navedli. Osmega septembra je ljubljansko Okrožno sodišče izdalo sklep o ustavitvi preiskave, odločba pa je 24. septembra postala pravnomočna, navaja TV Slovenija.

Komisija za preprečevanje korupcije je sicer pred tremi leti ugotovila, da je Počivalšek v poslu kršil integriteto in da pri nabavi niso bili zagotovljeni minimalni standardi javnega naročanja, je še spomnila omenjena televizija.

zdravko počivalšek ventilatorji epidemija tožilstvo
Naslednji članek

Poslanci podprli novelo zakona o vrtcih

Naslednji članek

V kleti Vipava 1894 napovedujejo enega boljših letnikov

SORODNI ČLANKI

Počivalškovi ventilatorji po oceni zdravnikov neustrezni: romali so v skladišča

Bo afera z neustreznimi ventilatorji dobila epilog?

Geneplanet za ventilatorje Kitajcem plačal pol manj, kot je dobil od države?

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (30)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tine990
06. 10. 2025 21.52
+0
Zanimivo!!! Oprostilne sodbe padajo ena za drugo!!! Policija, sodstvo, naivni ljudje!!! Vsi so nasedli novemu obrazu brez hrbtenice!!!! In taksen nevretencar tlaci naso zemljo in to na najvisji funkciji!!!
ODGOVORI
1 1
Potouceni kramoh
06. 10. 2025 21.51
+1
Buldožer Počivalnik je rojen za regijo Kozjanskoland in tam naj ostane.
ODGOVORI
1 0
Sokrates
06. 10. 2025 21.49
Pa mogoče če bi bili mediji mediji bi se malo pozanimali glede manipulacije z "dogajanjem v Bergamu". Tisti kamioni vojaški z "trupli" in "obsedenem stanju" v bolnici tam je bil uporabljen za globalno in tudi pri nas histerijo držav pri uvajanju vseh represalij. Ljudje so se zaradi tistih "posnetkov" zbali in verjeli vsemu kar so mediji prenašali.
ODGOVORI
0 0
natmat
06. 10. 2025 21.45
+3
Se pravi, ko bo potrebno, se lahko Počivalška in kompanjone iz takratne vlade priklopi na te aparate…
ODGOVORI
3 0
Slovenska pomlad
06. 10. 2025 21.43
+2
Še danes hranim njegove prtičke z elastiko in sem hvaležen usodi,da delim čas zemeljskega bivanja z njim.
ODGOVORI
2 0
janezdollar
06. 10. 2025 21.41
+1
Kjer je Janez Kebab zraven je vedno vse mutno… 🤮🤮🤮
ODGOVORI
3 2
Drugorazredni Turk
06. 10. 2025 21.31
+3
Pa dobr glejte. Za volitve je bla tkrt zgodba dobra. Kot s Patrio. 😅
ODGOVORI
4 1
Pajo_36
06. 10. 2025 21.30
-2
In vi boste proti Levici, res. Edina demokratična stranka, ki nima prstov v raznih mafijah ter ne poklekne pred desnim kapitalom, kot NSi, SDS, neoliberalci z Golobom in Jankovićem na čelu, pa tudi vemo, kam pes taco moli. SD pa TEŠ6, pa smo tam spet....
ODGOVORI
1 3
biggbrader
06. 10. 2025 21.43
+1
Radiatorski ?
ODGOVORI
1 0
štrekeljc
06. 10. 2025 21.26
+2
Krivosodstvo!
ODGOVORI
3 1
vicente
06. 10. 2025 21.25
+2
ma če to ni kriminal sej ne veš kdo so večji kriminalci ali lopovi,policija in tožilci ali sodniki
ODGOVORI
3 1
1butnskala
06. 10. 2025 21.25
+0
frenki javi se , častim pijačo, tole sodstvo je pravi balzam
ODGOVORI
2 2
2fast4
06. 10. 2025 21.25
+0
Lahko serviet z gumico... telice si že cepil...
ODGOVORI
2 2
jurist
06. 10. 2025 21.23
+3
kje pa je zadnje čase kaj Gale?
ODGOVORI
4 1
Fran Miličnik
06. 10. 2025 21.25
+3
nagrajen z državno službo
ODGOVORI
3 0
Betuul
06. 10. 2025 21.27
-1
Dobrodošel. Vse čestitke
ODGOVORI
0 1
Fran Miličnik
06. 10. 2025 21.19
+4
Ivan Gale in Tanja Fajon na politkolesarskem protestu
ODGOVORI
5 1
Fran Miličnik
06. 10. 2025 21.18
+1
Ivan Gale, izgleda zaposlen na oddelku za upravne in kadrovske zadeve ZRC SAZU
ODGOVORI
2 1
JApajaDAja
06. 10. 2025 21.17
+1
taubi....naslednji prosim....
ODGOVORI
2 1
ArkaMast
06. 10. 2025 21.15
+1
Golfi še laufajo?
ODGOVORI
2 1
jedupančpil
06. 10. 2025 21.13
+1
no sej je bila bolj plan de mia
ODGOVORI
1 0
Necenzura
06. 10. 2025 21.13
+3
Kam to pelje... sodstvo je doseglo dno dna... komunizem je nula proti zdajšnji demokraciji... 🤮
ODGOVORI
4 1
abmam
06. 10. 2025 21.10
+1
Zakaj me to ne čudi?
ODGOVORI
2 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256