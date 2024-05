Tožilstvo zavrglo protiovadbo Uroša Urbanije v zvezi z nefinanciranjem STA

Pravna mreža za varstvo demokracije je namreč v sodelovanju z odvetniško družbo Pirc Musar & Lemut Strle maja 2021 na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani zaradi nespoštovanja zakonskih obveznosti do Slovenske tiskovne agencije (STA) kazensko ovadila tedanjega direktorja urada vlada za komuniciranje (Ukom) Uroša Urbanijo. Med drugim so mu očitali, da je izrabil svoj položaj, prestopil meje uradnih pravic in ni opravil uradne dolžnosti, s čimer je agenciji povzročil večjo škodo.

Urbanija naj bi očitana dejanja storil s tem, ko je večkrat zahteval dokumentacijo STA, čeprav za to ni imel podlage v Zakonu o STA in Zakonu o gospodarskih družbah, niti za to ni izkazal pravilnega pooblastila za zastopanje vlade kot edinega družbenika STA. Z zahtevami po dostopu do dokumentacije, ki se nanašajo na uredniško politiko STA, je v nasprotju z določbami Zakona o STA posegel v uredniško neodvisnost STA, hkrati pa v nasprotju z Zakonom o interventnih ukrepih in Zakonom o STA ni pravočasno odredil in odobril plačila nadomestila za opravljanje javne službe agenciji.