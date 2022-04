TP Vision 8. maja vabi na dobrodelni tek Wings for Life World Run

Philips Avdio, TP Vision, se pridružuje dobrodelnemu teku Wings for Life World Run , ki poteka hkrati širom sveta, tudi v Sloveniji, 8. maja 2022. Wings for Life je neprofitna fundacija, ki podpira raziskovalne projekte in klinične študije po vsem svetu, s ciljem iskanja zdravila za poškodbe hrbtenjače. Prireditev poteka vsako leto, od leta 2014 dalje, z več sto tisoč udeleženci, ki ta dan tečejo povsod po svetu.

Da bi spodbudili športno udeležbo na tem edinstvenem svetovnem dogodku, bo vsak kupec športnih slušalk ali prenosnih zvočnikov Philips prejel kodo za prijavo v aplikacijo Wings for Life, ki velja kot startnina za tek. Stroške startnine bo torej pokrilo podjetje TP Vision, pri čemer bo 100 % izkupička namenjenega raziskavam hrbtenjače. Vsak kupec bo tako dobil priložnost udeležbe na teku in z udeležbo na teku postal tudi donator dogodka.

Dogodek je organiziran res edinstveno. Tek je namreč usklajen z aplikacijo Wings for Life World Run, ki omogoča, da tekači izberejo traso teka po svoji želji ter tako sodelujejo praktično od kjerkoli. Vsi udeleženci po vsem svetu, tako tekači, kot tisti na invalidskih vozičkih, startajo ob natanko istem času, v Sloveniji ob 13:00 uri. Ni pomembno, ali ste poklicni športnik, ljubiteljski tekač ali popolni začetnik. Ciljne črte ni, saj je dinamična. Namesto fiksne ciljne črte, 30 minut po startu na traso zapelje zasledovalno vozilo in prične »loviti« tekače in udeležence na invalidskih vozičkih, enega za drugim. Za tistega, ki ga vozilo ujame, je tek zaključen, vsakemu pa se izmeri pretečena razdalja.

Športne slušalke, ki jih nosite med tekom, bodo ob teku z aplikacijo igrale ključno vlogo, saj bodo tekači poslušali zvočno spremljavo, ki jih bo vodila pred, med in po teku. Tekači se lahko odločijo za predvajanje izbora glasbe v aplikaciji Wings for Life World Run, glasovna navodila za tek pa se bodo predvajala, ko bodo potrebna.

Prav razvoju športnih slušalk so pri oddelku Philips Avdio namenili posebno pozornost. Razvili so svojo športno serijo GO z namenom večjega užitka pri aktivnem življenjskem slogu in športni vadbi. Ponudbo serije GO pa so oplemenitili še z novimi prenosnimi zvočniki Bluetooth TAS4807 in TAS7807, ki so jih razvili v tesnem sodelovanju z ekipo Jumbo Visma. V nadaljevanju predstavljamo specifikacije izdelkov ob nakupu katerih prejmete kodo za prijavo v aplikacijo Wings for Life, ki velja kot startnina za tek.

Slušalke Philips TAA7306 so prava izbira za tiste, ki si želijo resnično brezžičnih slušalk z dodatnimi funkcijami. Gre za slušalke z odlično pasivno protihrupno izolacijo, zaradi katere se zvok iz okolice praktično izniči. Prav tako imajo slušalke vgrajen merilec srčnega utripa, zaradi katerega so športne aktivnosti sedaj varneje, kot kadarkoli prej. Prav tako se slušalke ponašajo z mogočnimi basi, zaradi katerih bo poslušanje glasbe popolnoma nova izkušnja. Zaradi načina zaznavanja zvoka iz okolice (Awarness mode) pa je uporaba slušalk varna tudi med športno aktivnostjo na prostem. Tudi sam etui, v katerega pospravimo slušalke ima posebno funkcijo UV čiščenja, kar pomeni dodatno varnost in higieno za uporabnika. Same slušalke so zasnovane tako, da so vodotesne (do globine 1 metra, v času 30 minut) in so odporne na prah in potenje. Prav tako pa slušalke nudijo šest ur avtonomije predvajanja z enim polnjenjem in 18 ur avtonomije ob polni napolnitvi v etuiju. Zraven slušalk so priloženi še trije čepki v različnih barvah in tri snemljive ušesne zanke, ki skrbijo za udobje in popolno prileganje uporabniku. Združljive pa so tudi s tehnologijo glasovnega upravljanja, Google Assistant in Siri.