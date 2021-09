Tradicija: Hausbrandt®

V nemškem jeziku Haus pomeni dom, prostor, ki nam nudi varnost, zaščito in toplino. Hausbrandt® je ustanovil skupino blagovnih znamk Hausbrandt®, Theresianer® in Col Sandago®, ki so združena pod eno samo "streho", "eno samo hišo" in eno samo podjetje, Hausbrandt Trieste 1892 S.p.A.

Hausbrandt®, eden vodilnih v italijanskem sektorju praženja kave in ponudbi luksuzne hrane in pijače, z močno dediščino kulture in usposobljenosti, je z leti postal sinonim za odličnost v svetu hrane in vina in podjetje z mednarodno vizijo.

icon-expand

Leta 1993 je podjetje Hausbrandt Caffe d.o.o. Slovenija, najprej v Kopru, kasneje v Izoli, odprlo svoja vrata in začelo z distribucijo kave na področju Ho.Re.Ca. V času do leta 2016 se je podjetje preselilo v svoje poslovne prostore v Poslovno cono Risnik v Divači, kjer jih na poti do morja lahko obiščete, spijete dober espresso in kupite kavo, čaj, pivo ali odlično penino iz ponudbe v spletni trgovini Hausbrandt®. Podjetje Hausbrandt je tudi generalni zastopnik in prodajalec za čaje prestižne čajne hiše Ronnefeldt®. Hausbrandt® ponuja bogato linijo kave, posebej pripravljeno za kuho kave doma. Strokovnjaki za kavo so v podjetju razvili različne mešanice z ogromno paleto okusov in arom. Pri ustvarjanju kavnih mešanic in praženju Hausbrandt® sledi iskanju edinega cilja – doseči užitek v vsaki skodelici kave. Vsaka skodelica kave Hausbrandt® ima svojo zgodbo in ustvarja občutek topline in domačnosti, vas spomni na vse prijetne podobe, zvoke in občutke te vsakodnevne navade.

icon-expand

Izkušnje, ki izhajajo iz več kot stoletne tradicije predelave kave v kombinaciji s strastjo in uporabo tehnološko naprednih strojev omogočajo, da lahko Hausbrandt® svojim strankam ponudi vrsto odličnih mešanic: od 100% Arabice, mešanico pražene kave, kave v zrnju ali kave v kapsulah in vse do kave brez kofeina. Hausbrandt® izbira, praži in pakira le najboljše mešanice z vsega sveta in na ta način ohranja visok, nespremenljiv standard kakovosti. Kakovost izdelkov v podjetju je nadzorovana na vseh stopnjah proizvodnje, kar daje kavi Hausbrandt® prepoznavno aromo. Južna Amerika in Afrika sta glavna dobavitelja kakovostne surove kave, ki jo Hausbrandt® praži. Kavna zrna pražijo daljši čas pri zelo nizkih temperaturah, kar ohranja vso aromo v končnem izdelku.

icon-expand

Na videz preprosto, naravno, vsakodnevno gesto kot je pitje kave spremljajo številni občutki, ki jih pogosto doživljamo nezavedno. Pitje kave postane ritual, ki da kavi dodano vrednost in posebno mesto ob vsakodnevni rutini. Academia Veneziana del Caffè - Hausbrandt® vedno pozorno spremlja vse vidike rituala, ki so vključeni v doživetje pitja kave: začenši z izbiro surovih zrn kave, priprave in vse do skodelice, v kateri bo vaša kavica postrežena. Pitje kave ni samo užitek za brbončice, ampak užitek za vid, dotik, vonj in sluh. Svojim strankam ponujamo paleto storitev s področja svetovanja o kavi, čaju ali vinih. Če želite odpreti specializirano kavarno, sestaviti vrhunsko kavno ponudbo, vpeljati sistematizacijo dela in sestaviti šolano kadrovsko strukturo, smo vam z našimi večletnimi izkušnjami pripravljeni pomagati.

icon-expand

Hausbrandt® je družinsko podjetje, ki ohranjanja in krepi poslovanje, ki bo nekoč dediščina za prihodnje generacije. Ekipa je predana skupnosti, v kateri živi in dela in vedno pozorna na kakovost in podrobnosti pri ustvarjanju izdelkov. Kakovost je vrednota, ki zahteva čas in temelji na natančnih odločitvah. Danes je blagovna znamka Hausbrandt® prisotna v več kot 70 državah po vsem svetu. Je priznana in cenjena zaradi svoje odličnosti, pa tudi zaradi odnosa, ki ga je Hausbrandt® uspel vzpostaviti s svojimi strankami, zahvaljujoč zanesljivim partnerjem. Za dosego tega mejnika, na katerega so vsi zelo ponosni, je minilo veliko let. Cilj, ki ga želimo deliti s tistimi, ki imajo radi kakovost: vsak dan, v vsaki skodelici.

icon-expand

Hausbrandt® je poleg kakovostne kave vedno gojil strast tudi do umetnosti. Grafika skodelic je umetniški navdih podjetnika, umetnika in avtorja g. Martina Zanettija. Kombinacija, ki je vedno predstavljala filozofijo podjetja.

icon-expand