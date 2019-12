Pregovor, da za vsako bolezen raste roža, jemljejo na Pohorju zelo resno. Zeliščarke z Lovrenca, povezane v krožek Srčna moč, so pripravile tradicionalno čajanko. Na njej so poleg čaja predstavile doma narejene kreme in olja. Te so zaradi zdravilnih učinkov lahko tudi lepo, doma izdelano darilo. Kaj vse se je skrivalo v čajni mešanici, pa zeliščarke niso izdale.