Tradicionalni blagoslov konj, v Šentjanžu prejeli tudi spominske medalje

Kot pravi legenda, je svetemu Štefanu uspelo ukrotiti divjega konja, zato se 26. decembra, ko goduje Štefan, tradicionalno po številnih slovenskih krajih odvijajo blagoslovi konj. Zgodovina sicer pravi, da so prvič konje žegnali že v desetem stoletju, pri nas pa to prvič omenja Janez Vajkard Valvasor. V Sloveniji je sicer kopica krajev, kjer so se k maši zjutraj opravili konjeniki na konjih, mi pa smo tokrat obiskali Šentjanž, kjer so po dveh letih blagoslov lahko znova opravili tako, kot se na svetega Štefana spodobi.