Tradicionalni slovenski zajtrk ni le zajtrk, je vzgoja bodočih potrošnikov

Kot je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil Florjančič, so kruhu, maslu, medu, mleku in jabolku dodali še zgodbo o nekem tradicionalnem kmečkem obroku. "Tu so ajda, ajdovi žganci, prežganka, kislo mleko in prosena kaša z jabolki," je dejal in poudaril pomen tradicionalne slovenske hrane. Zanj je pomembno, da odločevalci v javnih zavodih z veščino in širino, ki jo daje Zakon o javnem naročanju, izberejo tisto, kar pridelajo kmetje, zadruge in kmetijska podjetja.

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je pred evropskim tednom zmanjševanja odpadkov izpostavil pomen zmanjševanja odpadne hrane. "Zaskrbljujoče je, da veliko hrane zavržemo, kar 68 kilogramov na osebo na leto, od tega je 40 odstotkov hrane, ki je užitna," je dejal in izrazil veselje, da je v projektu dneva slovenske hrane in tradicionalnega zajtrka zavržkov manj.

Z boljšo povezanostjo, boljšim načrtovanjem in s sodelovanjem se lahko po oceni direktorice Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Tatjane Zagorc veliko doseže, tako bo v javne zavode prišlo več lokalnih ponudnikov. "V sodelovanju je moč," je dejala in ocenila, da je treba graditi naprej, probleme, ki se pojavijo, pa je treba rešiti in pospraviti.

Podgoršek je poudaril tudi odgovornost vseh pridelovalcev in pomen kupovanja slovenske ekološke in lokalne hrane s strani javnih prehranskih obratov, povezati je treba pridelovalce pri zagotavljanju živil, poiskati dober kontakt dnevnih dobav in logističnih povezav, da bi bilo sodelovanje še bolj učinkovito.

Minister je zadovoljen z rastjo povpraševanja po hrani slovenskega porekla. Smer je po njegovem mnenju prava, a bo verjetno treba preteči celo obdobje generacije, da pridemo do drugačnih odločitev pri samih potrošnikih, pridelovalci pa morajo narediti to, da jim bodo potrošniki tudi čez desetletja lahko zaupali.

Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je prerasel v dan slovenske hrane, je po besedah ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jožeta Podgorška izredno pomemben v promociji hrane slovenskega porekla. "To je več kot zajtrk, gre za vzgojo slovenskih bodočih potrošnikov," je dejal in dodal, da moramo vzgojiti generacijo, ki bo verjela, da je domača hrana vredna zaupanja, ko se bodo odločali za nakup hrane.

Polovica vse zavržene hrane nastane namreč v gospodinjstvih, zato je treba spremeniti nakupovalne vzorce, potrošnike je treba ozaveščati, da kupujejo racionalno, preudarno, zdravo in toliko, kolikor rabijo. Odpadna hrana povzroča približno sedem odstotkov emisij toplogrednih plinov, z malimi koraki, da ne prihaja do zavržkov, pa lahko veliko prispevamo k razogljičenju okolja, je še povedal Vizjak.

Ko so otrokom in mladostnikom leta 2011 prvič postregli zajtrk, je bilo v vrtce in šole dostavljenih več kot 19.000 kilogramov kruha, 2600 kilogramov masla, 53.600 litrov mleka, 3220 kilogramov medu in 32.000 kilogramov jabolk, je navedla v. d. generalna direktorica direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Helena Kujundžić Lukaček. Letos bo zaradi epidemioloških razmer drugače, saj bodo nekateri zaradi bolezni ali karantene zajtrkovali doma. Če bi bili vsi otroci v vrtcih in šolah, bi bilo v projekt vključenih skupaj 310.200 otrok, vzgojiteljev in učiteljev.

Zajtrk je dobra naložba v zdravje, ozaveščanje pa je v zadnjem desetletju prispevalo tudi k boljšim prehranjevalnim navadam, je ocenila vodja Sektorja za varovanje zdravja pri ministrstvu za zdravje Marija Recek in nadaljevala, da vsak dan zajtrkuje 40 odstotkov otrok in mladostnikov ter 60 odstotkov odraslih. Poleg vsakodnevnega zajtrka je pomembna tudi telesna aktivnost, zato je pozvala vse k vsakodnevnemu gibanju, morda le k sprehodu ali hitremu skoku na najbližji hrib.

Predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča veseli, da je projekt, ki so ga kot medeni zajtrk zasnovali v čebelarski zvezi, postal neke vrste gibanje. Projekt je po njegovem potreben nadgradnje, nadgraditi ga je treba s tipičnimi jedmi iz slovenske kulinarike, pa tudi časovno – predlagali so že teden slovenske hrane.

Tudi predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič je ocenil, da je treba tradicionalni zajtrk in dan slovenske hrane nadgraditi. Iz vrtcev in osnovnih šol bi ga razširil na ostale državne javne zavode, kot so denimo bolnišnice in domovi za starejše.