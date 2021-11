Tradicionalni slovenski zajtrk s preverjenim slovenskim medom iz Medexa!

Njegova zdravilna in hranilna vrednost sta že dobro poznani, a na vprašanje »Kako varen in kakovosten med uživamo«, redko kdo ve pravi odgovor. V Medexu na to vprašanje ponujajo nedvoumen odgovor, saj z vpisom serijske številke, ki se nahaja na kozarčku medu, na spletni strani www.preverimed.si preverite prav vsak njihov med. Prepričajte se!

V Medexu z zajtrkom želijo opozoriti na koristi rednega zajtrkovanja kot tudi na pomen in prednost lokalne hrane, kmetijstva in čebelarstva. Čebelarstvo ima s svojimi pridelki izjemen pomen ne le zaradi pridelave medu in ostalih čebeljih pridelkov, ampak predvsem zaradi

Čudovite lastnosti medu

Bogata in raznolika sestava omogoča medu, da je veliko več kot le sladilo. Bioaktivne spojine, ki ga sestavljajo, delujejo antioksidativno, proti glivično, protivirusno in protibakterijsko. Zato mu lahko pripišemo številne pozitivne lastnosti: od tega, da pomaga pri blažjemu prehladu in raskavemu grlu do tega, da nam zaradi pomirjevalnih učinkov omogoča boljši spanec. Te in podobne lastnosti lahko pripišemo le tistemu medu, ki ustreza vsem ključnim standardom varnosti in kakovosti.

Med iz Medexa je varen in preverjene kakovosti

V Medexu z analizami preverjamo tako varnost medu kot njegovo kakovost. O tem, kako prepoznati kvaliteten med in kateri med je »dober«, kroži veliko mitov: od testov z ognjem do testa viskoznosti medu s prostim očesom. Dejstvo je, da kvaliteto medu ne moremo soditi s prostim očesom ali svojimi senzoričnimi lastnostmi. Edini preverljiv in pravilen način za presojo kvalitete medu se izvaja v laboratorijih. Le z izvajanjem analiz in nadzora lahko zagotovimo, da je med popolnoma varen in kakovosten za uživanje. Vsak sod medu vzorčimo in pregledamo širši spekter analiz, ki zajemajo dva ključna parametra: varnost in kakovost.

Preveri med

V Medexu za varnostne in kakovostne nadzore poskrbimo z različnimi analitičnimi metodami v sodelovanju s tujimi priznanimi svetovnimi akreditiranimi laboratoriji. Analize so dostopne vsem kupcem medu blagovne znamke Medex na portalu preverimed.si.

Kako preverite svoj med?

To lahko storite v treh enostavnih korakih na spletni strani www.preverimed.si

- Na svojem pokrovčku medu poišči LOT številko.

- LOT številko vpiši v obrazec.

- Klikni »Preveri med«.

Nato si lahko prenesete analizni list, ki je bil pripravljen za kozarček medu, ki ga držite v roki.

Naročnik oglasa je Medex.