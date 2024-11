Tradicionalni slovenski zajtrk za državne svetnike

Med, kruh, maslo, mleko in jabolka so živila, ki zaznamujejo prvi teden slovenske hrane. Vrhunec tedna, ki promovira domačo pridelano hrano, bo v petek, ko bo prek 200 tisoč šolarjem postrežen tradicionalni slovenski zajtrk. Privoščili pa so si ga že državni svetniki, pridružili so se jim tudi nekateri poslanci. Kaj pa sicer, si zaradi draginje tradicionalen slovenski zajtrk družine sploh lahko privoščijo? Smo za tradicionalni slovenski zajtrk vsak dan sploh dovolj samooskrbni?