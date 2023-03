Zimsko veselje se počasi že poslavlja, a prihaja še bolj vesel letni čas. V nedeljo se praznuje gregorjevo, ki oznanja začetek pomladi. V Tržiču vsako leto obudijo staro tradicijo spuščanja ognjenih hišic po reki in izdelovanja ptičkov iz testa. S tem opozarjajo, da prihaja čas ljubezni in svetlobe. Na gregorjevo se ženijo ptički, dan pa postaja vse daljši in tudi najbolj pridni bodo lahko delo kmalu končali še pred mrakom. Zato so včasih rekli, da gre za Gregorjevo 'vuč' v vodo.