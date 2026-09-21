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Trafike 3DVA – že 30 let del našega vsakdana

Ljubljana, 21. 09. 2026 00.15 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
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Kolikokrat ste se v zadnjih 30 letih ustavili v trafiki? Morda po časopis, revijo, srečko ali kaj za pod zob. Danes pa lahko tam poleg tega plačate položnico, prevzamete paket, kupite vstopnico, napolnite telefon ali uredite e-vinjeto. Trafike 3DVA so se v treh desetletjih precej spremenile, ena stvar pa ostaja enaka – vedno so tam, ko jih potrebujemo.

Podjetje 3DVA je nastalo leta 1996 in svojo zgodbo začelo z jasno idejo: ustvariti sodobno in zaupanja vredno maloprodajno mrežo, ki bo blizu svojim kupcem, poslovnim partnerjem in lokalnemu okolju. Danes ima 3DVA po Sloveniji kar 200 prodajnih mest, organiziranih po franšiznem sistemu.

Trideset let je v maloprodaji dolga doba. V tem času so se spremenile nakupovalne navade, tehnologija, ponudba in pričakovanja kupcev. Spremenila se je tudi trafika. Iz prostora, ki smo ga tradicionalno povezovali predvsem s časopisi, revijami in tobačnimi izdelki, je postala priročna točka, kjer lahko mimogrede opravimo presenetljivo veliko stvari.

Trafika, kjer se ustavimo mimogrede – in uredimo marsikaj

Tudi danes so časopisi in revije pomemben del ponudbe Trafik 3DVA, poleg njih pa lahko kupci izbirajo med tobačnimi izdelki, hrano in pijačo, igračami, spominki ter številnimi drugimi izdelki široke potrošnje.

Toda ponudba se je skozi leta precej razširila. Trafika je lahko danes tudi prostor za številne praktične storitve, ki jih sicer pogosto urejamo na različnih koncih mesta.

Če želite preveriti, ali vas spremlja sreča, lahko vplačate igre Loterije Slovenije, izberete srečko ali vplačate športno stavo. Če vas čaka plačilo položnic, to lahko uredite hitro in preprosto ter z nizko provizijo. Ta znaša 75 centov za plačila po nalogu, nad sto evrov pa 0,95 odstotka zneska, kar je ena najugodnejših provizij za plačevanje položnic na fizičnih prodajnih mestih v Sloveniji. V Trafikah 3DVA pa je na voljo tudi storitev Western Union za prenos denarja, s katero lahko pošljete denar v 10 minutah kamorkoli po svetu.

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Potrebujete vstopnico za prireditev, mestno kartico ali vozovnico? Pravi naslov je Trafika 3DVA. Tam lahko kupite še vozovnice za FlixBus in katamaran za Benetke, e-vinjete, PaysafeCard, predplačniško kartico Aircash Mastercard in Abon, napolnite telefon ali izberete katero od drugih storitev, ki vam prihranijo pot do drugega prodajnega mesta.

Na svoj račun pridejo tudi ljubitelji videoiger, ki lahko izbirajo med karticami Roblox in Sony različnih vrednosti. Če iščete darilo, so na voljo darilni paketi SelectBox in darilne kartice SuperCard, določene Trafike 3DVA pa vam omogočajo tudi oddajo in prevzem paketov, ki ste jih prejeli preko GLS, DPD, Express One ali DHL.

30 let prilagajanja vsakdanjim navadam

Prav prilagodljivost je ena od najmočnejših točk Trafik 3DVA. Podjetje je čez leta širilo ponudbo in svojo prisotnost po Sloveniji ter se odzivalo na spremembe na trgu in potrebe kupcev. A navkljub vsem spremembam in prilagoditvam se vrednote, na katerih je bila mreža zgrajena že na začetku, niso spremenile: dostopnost, hiter nakup, prijaznost in odgovornost do kupcev.

Danes zato Trafika 3DVA ni nujno več samo cilj, ampak pogosto postanek na poti. Ko se nam mudi, cenimo, da je nekaj blizu. Ko imamo več opravkov, nam je pomembno, da jih lahko združimo. In ko potrebujemo nekaj, česar nismo načrtovali, je dobro vedeti, kje se lahko ustavimo.

In morda je prav to razlog, da so Trafike 3DVA po 30 letih še vedno del vsakdana toliko ljudi.

Jubilej, ki ga soustvarjajo ljudje

Letošnji jubilej zato ni zgolj praznovanje treh desetletij poslovanja, ampak je tudi priložnost za zahvalo vsem, ki so v tem času soustvarjali zgodbo Trafik 3DVA – zaposlenim, franšiznim partnerjem, poslovnim partnerjem in predvsem kupcem, ki se v trafike vračajo iz dneva v dan.

V 30 letih se je spremenilo marsikaj. Prišli so novi izdelki, nove storitve in nove potrebe. Toda bistvo ostaja preprosto: biti blizu ljudem in jim ponuditi priročen način, da hitro opravijo tisto, kar potrebujejo.

In ko se po vseh teh letih še vedno srečujemo na istem mestu, je mogoče reči samo še: Lepo vas je videti! Moja trafika že 30 let.

 

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