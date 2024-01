Tragedija nad Tolminskimi koriti: najprej vsaj zasilna pot za domačine

30 reševalcev na Tolminskem se je v ponedeljek zaman trudilo, da bi rešilo življenje zasutemu. Na lokalni cesti med Zatolminom in planino Polog se je delavcu iz kopača pred usodno plazino uspelo rešiti, plaz zemlje in skal pa pokopal domačina. Kljub hitremu izkopu moškemu ni bilo več pomoči. Kot pravi poveljnik občinskega štaba za civilno zaščito, Miha Vencelj, bo sanacija območja zahtevna, saj je materiala resnično ogromno. Najprej bodo skušali vzpostaviti vsaj zasilno povezavo za domačine, ki jim je odrezalo pot do doline. Vencelj pa se boji, da so še kje kakšne plazine, za katere sploh ne vedo.

Zakaj se je plaz sprožil, še ne vedo. "Prezgodaj je dajati ocene," je v ponedeljkovi oddaji 24UR ZVEČER dejal poveljnik občinskega štaba za civilno zaščito Miha Vencelj. Napovedal je, da danes dopoldne prihaja geolog, ki bo strokovno ocenil samo plazino, nevarnost in morebiti tudi vzrok, zakaj je prišlo do podora.

Delavcu se je iz kopača pred usodno plazino uspelo rešiti, drugi ni imel takšne sreče. Kako je zasulo domačina in zakaj je sploh bil na mestu tragedije? "Zakaj se je domačin nahajal tam, ne vemo, ampak tukaj so domačini pogosto. Je sprejahalna pot, imajo svojo lastnino, parcele. Ob nepravem trenutku je prišlo do tega podora in nažalost je ostal pod to plazino," je pojasnil sogovornik.

Novogoriški regijski center je o dogodku obvestil gasilsko enoto iz Tolmina in gorske reševalce, nato so aktivirali še kinološko službo za iskanje zasutih. Skupaj je sodelovalo okrog 30 reševalcev: "Glede na podatke, ki smo jih dobili od očividcev, smo enote razporedili po robu plazine. Ta je bila aktivna in izjemno nevarna tudi za reševalce, tako da smo morali biti previdni, da ne bi prišlo še do kakšne poškodbe naših reševalcev," je poudaril Vencelj. Bi lahko lokacijo že prej zaščitili, glede na to, da se je pred 10 dnevi nekaj kilometrov nad tokratnim plazom že odtrgala ogromna skala? "Težko je reči. V tem trenutku je moja ocena, da ne. Bojim se, da je lanskoletno neurje - visoke in hudourniške vode, ki jih je znaten del odtekel tudi pod zemljino - zrahljalo neke močne strukture. Bojim se, da imamo še kje kakšne plazine, za katere sploh ne vemo," je opozoril.

Plaz nad Tolminskimi koriti