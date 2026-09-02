Tragedija slovenske družine v Kalabriji: po očetu in mami umrla še 10-letna hči

Zaradi posledic eksplozije, ki je v turistični nastanitvi v kraju Mileto v Kalabriji na jugu Italije odjeknila 25. avgusta, je po 46-letnem slovenskem državljanu in njegovi 44-letni soprogi umrla še njuna hči. Stara je bila 10 let. Za življenje deklice so se od nesreče borili v bolnišnici v Bariju. Žal so bile poškodbe prehude. Novico o smrti deklice so potrdili tudi na Občini Ravne na Koroškem, od koder je družina prihajala. "V teh nepredstavljivo težkih trenutkih izražamo najgloblje in najbolj iskreno sožalje svojcem, družini, prijateljem ter celotni skupnosti, ki jo je ta neopisljiva tragedija prizadela," so zapisali.

Kraj tragedije FOTO: Vigili del Fuoco

Zaradi tragedije so razglasili tridnevno žalovanje, ki se je začelo z današnjim dnem. "V tem času bomo zastave na objektih Občine Ravne na Koroškem izobesili na pol droga ter izobesili črno zastavo. Odpovedani so vsi javni dogodki in prireditve do vključno petka, 4. septembra," so navedli. Dan žalovanja so prejšnji teden razglasili tudi v Miletu.

Za pomoč družini Župnijska Karitas Kotlje in Ravne odpirata transakcijski račun, na katerem bodo zbirali sredstva za pomoč družini in kritje stroškov, povezanih s tragično nesrečo. Podatki za nakazilo sredstev so: Župnijska Karitas Ravne na Koroškem, Stara ulica 7, 2390 Ravne na Koroškem, TRR: SI56 0247 0025 3884 626, odprt pri Novi Ljubljanski banki, NAMEN: Za družino Jamnik-Kobolt, BIC BANKE: LJBASI2X, SKLIC: 00 01092026, KODA NAMENA: CHAR

Mileto FOTO: Shutterstock