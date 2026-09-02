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Tragedija slovenske družine v Kalabriji: po očetu in mami umrla še 10-letna hči

Ravne na Koroškem, 02. 09. 2026 09.02 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
D.L.
Svečka

Tragedija slovenske družine v Italiji je dobila še bolj pretresljiv epilog. Po očetu in mami je zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpela v eksploziji in požaru v počitniški nastanitvi, umrla tudi njuna 10-letna hči. Za njeno življenje so se zdravniki v bolnišnici v Bariju borili ves teden, a so bile poškodbe nazadnje prehude.

Zaradi posledic eksplozije, ki je v turistični nastanitvi v kraju Mileto v Kalabriji na jugu Italije odjeknila 25. avgusta, je po 46-letnem slovenskem državljanu in njegovi 44-letni soprogi umrla še njuna hči. Stara je bila 10 let.

Za življenje deklice so se od nesreče borili v bolnišnici v Bariju. Žal so bile poškodbe prehude.

Novico o smrti deklice so potrdili tudi na Občini Ravne na Koroškem, od koder je družina prihajala. "V teh nepredstavljivo težkih trenutkih izražamo najgloblje in najbolj iskreno sožalje svojcem, družini, prijateljem ter celotni skupnosti, ki jo je ta neopisljiva tragedija prizadela," so zapisali.

Kraj tragedije
Kraj tragedije
FOTO: Vigili del Fuoco

Zaradi tragedije so razglasili tridnevno žalovanje, ki se je začelo z današnjim dnem. "V tem času bomo zastave na objektih Občine Ravne na Koroškem izobesili na pol droga ter izobesili črno zastavo. Odpovedani so vsi javni dogodki in prireditve do vključno petka, 4. septembra," so navedli.

Dan žalovanja so prejšnji teden razglasili tudi v Miletu.

Za pomoč družini Župnijska Karitas Kotlje in Ravne odpirata transakcijski račun, na katerem bodo zbirali sredstva za pomoč družini in kritje stroškov, povezanih s tragično nesrečo.

Podatki za nakazilo sredstev so:

Župnijska Karitas Ravne na Koroškem, Stara ulica 7, 2390 Ravne na Koroškem, TRR: SI56 0247 0025 3884 626, odprt pri Novi Ljubljanski banki, NAMEN: Za družino Jamnik-Kobolt, BIC BANKE: LJBASI2X, SKLIC: 00 01092026, KODA NAMENA: CHAR

Mileto
Mileto
FOTO: Shutterstock

Tragedija se je zgodila v torek, 25. avgusta, malo po 20.30. Družina naj bi se ravno pripravljala na večerjo, ko je odjeknila silovita eksplozija, stanovanje pa je v trenutku zajel ogenj.

Oče, mati in hči so se z gorečimi oblačili in hudo opečenimi telesi uspeli prebiti do bazena. Prvo pomoč sta jim nudila dva karabinjerja, ki sta med dopustom bivala v objektu. Z gasilnimi aparati sta poskušala pogasiti ogenj, ponesrečenci pa so se nato z njuno pomočjo vrgli v vodo, poroča STA.

Na kraj dogodka so nato prispeli reševalci, gasilci in organi pregona. Po stabilizaciji in prvi oskrbi v bolnišnici Vibo Valentia so poškodovane premestili v tri različne specializirane centre: očeta v Palermo, mater v Catanio in deklico v Bari.

Po prvih ugotovitvah, ki sicer še niso dokončno potrjene, je eksplozijo povzročilo puščanje plina. Preiskava poteka.

tragedija Kalabrija eksplozija Ravne na Koroškem Slovenci v tujini

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