Tragedija slovenske družine v Kalabriji: po očetu in mami umrla še 10-letna hči

Zaradi posledic eksplozije, ki je v turistični nastanitvi v kraju Mileto v Kalabriji na jugu Italije odjeknila 25. avgusta, je po 46-letnem slovenskem državljanu in njegovi 44-letni soprogi umrla še njuna hči. Stara je bila 10 let.
Za življenje deklice so se od nesreče borili v bolnišnici v Bariju. Žal so bile poškodbe prehude.
Novico o smrti deklice so potrdili tudi na Občini Ravne na Koroškem, od koder je družina prihajala. "V teh nepredstavljivo težkih trenutkih izražamo najgloblje in najbolj iskreno sožalje svojcem, družini, prijateljem ter celotni skupnosti, ki jo je ta neopisljiva tragedija prizadela," so zapisali.
Zaradi tragedije so razglasili tridnevno žalovanje, ki se je začelo z današnjim dnem. "V tem času bomo zastave na objektih Občine Ravne na Koroškem izobesili na pol droga ter izobesili črno zastavo. Odpovedani so vsi javni dogodki in prireditve do vključno petka, 4. septembra," so navedli.
Dan žalovanja so prejšnji teden razglasili tudi v Miletu.
Tragedija se je zgodila v torek, 25. avgusta, malo po 20.30. Družina naj bi se ravno pripravljala na večerjo, ko je odjeknila silovita eksplozija, stanovanje pa je v trenutku zajel ogenj.
Oče, mati in hči so se z gorečimi oblačili in hudo opečenimi telesi uspeli prebiti do bazena. Prvo pomoč sta jim nudila dva karabinjerja, ki sta med dopustom bivala v objektu. Z gasilnimi aparati sta poskušala pogasiti ogenj, ponesrečenci pa so se nato z njuno pomočjo vrgli v vodo, poroča STA.
Na kraj dogodka so nato prispeli reševalci, gasilci in organi pregona. Po stabilizaciji in prvi oskrbi v bolnišnici Vibo Valentia so poškodovane premestili v tri različne specializirane centre: očeta v Palermo, mater v Catanio in deklico v Bari.
Po prvih ugotovitvah, ki sicer še niso dokončno potrjene, je eksplozijo povzročilo puščanje plina. Preiskava poteka.