Tragedija v Kataloniji: ostali ujeti, požar pogoltnil pet mladih življenj

Požar je izbruhnil v skladišču na vrhu petnadstropnega stanovanjskega bloka, so sporočili gasilci.
"Pet ljudi je umrlo, štirje so utrpeli lažje poškodbe," so dodali.
Po navedbah španskih medijev so umrli mladi, med njimi tudi mladoletniki, ki so se zadrževali v najvišjem nadstropju bloka.
Zaradi neznanih razlogov žrtve kljub posredovanju gasilcev in reševalcev niso mogle pobegniti iz goreče stavbe, zaradi česar je policija sprožila preiskavo.
