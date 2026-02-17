Naslovnica
Tujina

Tragedija v Kataloniji: ostali ujeti, požar pogoltnil pet mladih življenj

Barcelona, 17. 02. 2026 10.50

Avtor:
A.K.
Španski gasilci

V požaru v stanovanjskem bloku v mestecu Manlleu, ki se nahaja približno 80 kilometrov severno od Barcelone, je v ponedeljek zvečer umrlo pet ljudi, še štirje so ranjeni, so sporočili katalonski gasilci. Zaradi neznanih razlogov žrtve kljub posredovanju gasilcev in reševalcev niso mogle pobegniti iz goreče stavbe.

Požar je izbruhnil v skladišču na vrhu petnadstropnega stanovanjskega bloka, so sporočili gasilci.

"Pet ljudi je umrlo, štirje so utrpeli lažje poškodbe," so dodali.

Po navedbah španskih medijev so umrli mladi, med njimi tudi mladoletniki, ki so se zadrževali v najvišjem nadstropju bloka.

Španski gasilci
Španski gasilci
FOTO: AP

Zaradi neznanih razlogov žrtve kljub posredovanju gasilcev in reševalcev niso mogle pobegniti iz goreče stavbe, zaradi česar je policija sprožila preiskavo. 

požar katalonija

Kitajska vstopila v novo leto. Kaj prinaša 'ognjeni konj'?

Tik pred prihodom vlaka plaz zasul tire

KrTakoNeki
17. 02. 2026 11.05
...to pa nebi rad doživel... RIP...
bibaleze
