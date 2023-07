Tragična ljubezen in soočenje dveh kultur

Giacomo Puccini, rojen leta 1858 v Lucci v Italiji, je bil eden najvplivnejših in najbolj priljubljenih opernih skladateljev poznega 19. in zgodnjega 20. stoletja. Zaradi njegove čustveno močne glasbe in prepričljivega pripovedništva je zaslovel v svetu opere. Njegova dela, vključno z La Bohème, Tosco, Madamo Butterfly in Turandotom, so postala brezčasne klasike, ki navdušujejo občinstvo po vsem svetu.

Madama Butterfly je bila premierno uprizorjena v milanski Scali 17. februarja 1904. Skozi celotno opero skladatelj mojstrsko ujame lepoto in milino japonske kulture, hkrati pa razgalja kruto realnost kulturnih razlik in nesporazumov. Gre za brezčasno mojstrovino in eno najbolj priljubljenih ter pogosto izvajanih oper, ki pripoveduje zgodbo o ljubezni, izdaji, žrtvovanju in je postavljena v ozadje Japonskega zgodnjega 20. stoletja. V glavnih vlogah bosta nastopila Monica Zanettin in Vincenzo Costanzo. Uprizoritev Gledališča La Fenice obljublja nepozabno doživetje, ki gledalce popelje v svet tragične junakinje Čočo san.