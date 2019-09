Tragična nesreča na Dunajski: sodnik izločil nekatere dokaze proti vozniku

Bromše je tako izločil izjavo, ki jo je Korošec dal policiji v času, ko ga je ta že obravnavala kot osumljenca, ni pa ga seznanila s pravicami, ki so mu zaradi statusa osumljenca pripadale. Iz spisa je izločil tudi DNK sledi in mikrosledi, ki so jih policisti našli v Koroščevem avtomobilu.

Dokazi zbrani na nezakonit način

Sodnik je na zaslišanju enega izmed policistov, ki sta izsledila Korošca, spraševal glede zapisnika o preizkusu alkoholiziranosti, v katerem je v eni od rubrik zapisana takratna Koroščeva izjava. Sodnika je namreč zanimalo, ali sta policista Korošca takrat že imela za osumljenca. Izkazalo se je, da sta ga, nista pa ga poučila o njegovih pravicah; o tem, da ni dolžan ničesar izjaviti, piše Dnevnik. O pravicah naj bi ga poučili šele tri ure pozneje, ko so ga uradno pridržali. Sporno izjavo je sodnik iz spisa zato izločil, izbrisati pa jo bodo morali tudi iz izvedenskega mnenja psihiatričnega izvedenca Dragana Terziča.

Bromše je prav tako izločil tudi biološke in mikrosledi, ki so jih našli na volanu, menjalni ročici, sedežu in drugod v Koroščevem avtomobilu, saj policija ne bi smela sledi odvzeti brez sodne odredbe.

Čeprav je Koroščev zagovornik Benjamin Peterneljpredlagal tudi izločitev izjav vseh prič in drugih dokazov, ker naj bi jih pridobili na podlagi nezakonito pridobljene Koroščeve izjave, pa se sodnik s tem ni strinjal, saj so policisti nesrečo preiskovali na podlagi obvestil prič in občanov, s katerimi so govorili. Sodnik je tako odločil, da so policisti opravili ogled kraja nesreče, izsledili obtoženca ter odredili pregled zaradi alkohola in drog. Tudi psihiatrovo mnenje po sodnikovem mnenju temelji na zakonito pridobljenih podatkih o alkoholiziranosti in psihoaktivnih snoveh, na zdravniškem pregledu in zdravstveni dokumentaciji.