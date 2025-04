Tragična usoda galeba: Kar trikrat ustreljen z zračno puško

Sprejeli smo poškodovanega galeba in po RTG slikanju ugotovili, da je bil kar 3x ustreljen z zračno puško, so zapisali v Zavodu SVSP.

Kot so zapisali, so vsakič znova popolnoma zgroženi nad objestnostjo in zlobo posameznikov, ki to počnejo: "Hkrati pa se sprašujemo, zakaj je v Sloveniji dovoljeno, da lahko imajo ljudje doma zračno puško brez potrebnih dovoljenj." Galeba so zaradi hudih poškodb morali uspavati, podali bodo prijavo na policijo. Zahvaljujejo se najditeljema, ki jima ni bilo vseeno.