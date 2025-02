Trajno delamo sijajno: zgodbe, v katerih vedno zmagata dobrodelnost in trajnost

OGLAS

Ste že slišali za akcijo, v kateri je podjetje pomagalo pri zbiranju odpadnih plastenk v dobrodelne namene? Prav to je zgodba za boljši svet, ki so jo v Lidlu predstavili ob izdaji svojega tretjega trajnostnega poročila – poimenovali so jo tista o plastenkah.

icon-expand

V Lidlu Slovenija so dosežke na področju družbene odgovornosti in trajnosti predstavili v tretjem trajnostnem poročilu Trajno delamo sijajno. Poročilo ni le pregled ciljev, dosežkov, projektov in številk, ampak mozaik srčnih trenutkov in navdihujočih zgodb, ki jih v podjetju soustvarjajo skupaj z zaposlenimi, kupci, dobavitelji in drugimi poslovnimi partnerji ter lokalno skupnostjo.

Več kot milijon plastenk za male Junake V Lidlu Slovenija so zgodbo o plastenkah spisali že dvakrat in obakrat je v dobrodelnosti in skrbi za okolje združila prebivalce vse Slovenije. Kar dvakrat so se namreč priključili akciji Plastenke za Junake, s katero so podprli delovanje društva Junaki 3. nadstropja, ki pomaga otrokom, obolelim za rakom, in njihovim družinam. Pobuda je povezala številne posameznike in organizacije, ki so z vseh koncev Slovenije prispevali plastenke za male Junake. V obeh akcijah skupaj je bilo zbranih več kot milijon plastenk oziroma skoraj 30 ton plastike.

Akcija Plastenke za Junake je potekala v treh Lidlovih trgovinah, kjer so bile v ta namen na voljo posebne naprave za zbiranje plastenk. Izjemen odziv javnosti je ob tem dokazal, da je Slovenija pripravljena na uvedbo kavcijskega sistema za ločeno zbiranje embalaže. Kavcijski sistem podpirajo tudi v Lidlu Slovenija, saj so prepričani, da bi z njim pomembno zmanjšali negativen vpliv plastike na okolje.

Maja in Aniq: glavna junaka zgodbe o plastenkah Tudi zgodba o plastenkah ima svoja glavna junaka, ki nastopata v Lidlovi trajnostni kampanji – Majo in Aniqa. Maja Ravnak v Lidlu skrbi za centralno logistiko in je vodja projekta Plastenke za Junake.

icon-expand

"Spomnim se začetkov akcije, ko s sodelavci in sodelavkami nismo bili prepričani, kako bo zbiralna akcija sprejeta. Več kot milijon zbranih plastenk pomeni, da je skoraj vsak drugi prebivalec Slovenije prinesel plastenko v zbiralni avtomat – to je res izjemna številka! Vesela sem, da sem bila lahko del tako srčnega projekta, kjer smo pomagali najmlajšim Junakom ter naredili nekaj dobrega za okolje," je o akciji povedala Maja. Aniq Gutić, osemletni deček iz Cerkelj na Gorenjskem, ki je pri štirih letih zbolel za levkemijo ter jo po dolgem in napornem zdravljenju tudi premagal, pa je pravi mali Junak, ki pripoveduje zgodbo o upanju in pogumu. "Na snemanju oglasa sem se imel super, saj zelo rad nastopam. Maja je bila krasna družba in hitro sva se razumela. Najbolj mi je bilo všeč, da smo bili lahko v Lidlovi trgovini, čeprav je bila nedelja in ta ni bila odprta. Kul je tudi, ko si po televiziji in to opazijo sošolke in sošolci," je o snemanju kampanje povedal Aniq.

Ali ste vedeli? Z izkupičkom od prodaje zbranega materiala ter donacijo Lidla Slovenija in podjetja Interzero Slovenija, ki je poskrbelo za trajnostno in skladno ravnanje z zbranimi plastenkami, je društvo Junaki 3. nadstropja v obeh akcijah skupaj prejelo 48.572 evrov.

Številne zgodbe za boljši svet Zgodba o plastenkah je le ena od mnogih, ki jih v Lidlu Slovenija že vrsto let pišejo v okviru svoje trajnostne pobude Ustvarimo boljši svet. Med drugim je Vlada Republike Slovenije na pobudo Lidla in njihovih partnerjev 24. april razglasila za slovenski dan brez zavržene hrane, s čimer so naredili še en korak pri ozaveščanju o potrebi po zmanjševanju količin odpadne hrane. Letno v podjetju podprejo prek 200 dobrodelnih projektov in organizacij ter tako namenijo prek 1, 2 milijona evrov za pomoč skupnosti.

icon-expand

Trajnostne zgodbe spremlja Lidlovo tretje trajnostno poročilo Trajno delamo sijajno Ker v podjetju verjamejo, da so prav Lidlovci in Lidlovke glavno gonilo trajnostnega razvoja, so jih vključili v ustvarjanje edinstvene vizualne podobe tokratnega poročila. Zanj so posneli več kot 350 polaroidnih fotografij, ki prikazujejo različne trajnostne zgodbe iz njihovega delovnega vsakdana, polaroidne fotografije pa so tudi osrednji del trajnostne kampanje.

icon-expand

Še več Lidlovih zgodb za boljši svet si lahko ogledate na spletni strani Trajno delamo sijajno, še več dosežkov s področja trajnosti in družbene odgovornosti pa TUKAJ.