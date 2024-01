Trajnost in učinkovitost ključ uspešnosti Slopaka

Ključni elementi rasti družbe Slopak so po mnenju direktorja predvsem agresivnejši prodajni pristop na trgu, aktivna promocija storitev vključevanja v sheme ravnanja z odpadno embalažo, tj. predvsem aktivnejši pristop na trgu ter motivirani zaposleni, ki so tudi nagrajevani glede na uspešnost in ustvarjeno dodano vrednost za podjetje.

Pričakujemo nekoliko manjše prihodke iz prodaje, največ do 20 odstotkov v primerjavi z letom 2022, vendar ostajamo osredotočeni na tržno rast in ohranjanje visoke konkurenčnosti. Tudi v letu 2023 pričakujemo pozitiven rezultat iz poslovanja, ki naj bi znašal največ do 150 tisoč evrov. Poudariti je treba, da družba Slopak posluje skladno z neprofitnim načelom, dodaja Aver.

Po njegovih besedah, s tem dosežkom Slopak potrojuje vodilno vlogo na področju ravnanja z odpadno embalažo in izjemno kakovost dela, ki ga opravljajo. Aver še poudarja, da so s tem presegli zastavljene cilje, in postavili visok standard, ki utrjuje njihov položaj kot vodilnega akterja na področju učinkovitega upravljanja z odpadno embalažo v Sloveniji.

Slopak je v letu 2023 dosegel izjemno visoko raven realizacije, kar odraža njihovo zavezanost k okoljski trajnosti in učinkovitemu ravnanju z odpadno embalažo. "Z visoko učinkovitostjo pri prevzemu in recikliranju mešane komunalne embalaže smo izpolnili naše zakonske obveznosti po Uredbi o embalaži in odpadni embalaži ", poudarja dr Aver.

Direktor Slopaka pojasnjuje: V prvem polletju 2023 smo rešili izziv prevzema preostale mešane komunalne embalaže za leto 2022. V tem času so se pojavljali pomisleki, ali bo Slopak zmožen pokriti razliko do 82-odstotnega deleža v obveznostih pobiranja mešane komunalne embalaže v 4. kvartalu leta 2022. Namreč, šele septembra 2022 sprejeta Uredba o embalaži in odpadni embalaži je zaradi izravnave določala Slopaku kar 82% tržni delež za navedeni kvartal. Fizična izvedba tega je bila zaradi podpisanih letnih pogodb z družbami za sortiranje mešane komunalne embalaže praktično nemogoča, saj je bil Slopakov tržni delež na letni ravni približno 39%, pojasnjuje Aver.

Slopak se je uspešno spopadel z izzivi, ki so izvirali iz nepričakovane spremembe zakonodaje v drugi polovici leta 2022. Po Uredbi o embalaži in odpadni embalaži so jim namreč določili kar 82-odstotni tržni delež na mešani komunalni embalaži za 4. kvartal.

Aktivno prilagajanje poslovanja v spremenljivem okolju

Direktor družbe Slopak, Boštjan Aver, razkriva, da se družba sooča predvsem z izzivi, povezanimi z izjemno spremenljivim poslovnim okoljem, še posebej s hitrimi spremembami cen reciklatov.

V letošnjem letu so se cene reciklatov, kot so odpadna papirna embalaža, PET plastenke, pločevinske in podobno, drastično znižale, in sicer za od 50 % do 80 %. To negativno vpliva na prihodke iz naslova reciklatov iz odpadne embalaže, opozarja Aver.

Problematiko, ki izhaja iz velikega vpliva različnih dejavnikov, vključno s še nesprejeto zakonodajo ZVO-2, rešujejo s stalnim upravljanjem ključnih tveganj, ki so družbi izpostavljena, še poudarja Boštjan Aver.

Inovacije in trajnostna odpadna embalaža v letu 2024

Glede na sedanjo regulativo in konkurenčno okolje načrtujemo, da se bodo razmere v letu 2024 ohranile podobne kot v letu 2023. Hkrati pa se odpirajo nove priložnosti, predvsem na področju ponujanja Načrta za SUP proizvode in aktivnostih, povezanih z ozaveščanjem prebivalstva o pomenu ločevanja odpadkov ter povečevanju deleža reciklatov v mešani komunalni embalaži, katere struktura postaja vse slabša.

Novi izzivi prinašajo tudi nove možnosti za rast in izboljšanje našega prispevka k trajnostnemu ravnanju z odpadno embalažo, zaključuje Aver.





