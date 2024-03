Trajnost prinaša številne poslovne priložnosti

Pri vprašanju trajnostnega poslovanja ni več dileme, ali je smiselno, da podjetje stopi na to pot, temveč to vse bolj postaja nuja in nenazadnje tudi pogoj za uspešno poslovanje v prihodnje. Kupci že sedaj niso naklonjeni nakupovanju izdelkov in storitev, ki niso trajnostno usmerjena, v prihodnje, pa se pričakuje da bodo takšne nakupovalne navade še izrazitejše.

Trajnostno poslovanje pa predstavlja tudi nišo poslovnih priložnosti. Razvijanje rešitev, ki prispevajo k manjšemu onesnaženju zraka, vode in tal, so zgolj nekateri primeri, ki bodo v prihodnje deležni znatnih finančnih vlaganje in velikega razvoja. Poleg okolijskih pa moramo poiskati tudi rešitve na področju družbenih izzivov, ki jih povzročajo hitro se starajoče družba, pandemije, med vrstniško nasilje in pretirana raba družbenih omrežij, če omenimo zgolj nekatere.

Prav družbenim in okoljskim izzivom je posvečen letošnji projekt Okvir pomoči, ki ponuja priložnost regijskim podjetjem, ki s svojimi idejami ustvarjajo boljše sledi v naši družbi ali okolju. Pri iskanju se tokrat osredotočajo na mikro, mala in srednje velika podjetja, ki ponujajo rešitve za trajnostne izzive – okoljske ali družbene.

Prijavite svojo trajnostno podjetniško idejo in prejmite finančno podporo!

Projekt Okvir pomoči je odlična priložnost za vse podjetnike ali za vse tiste, ki to želite postati. Če imate trajnostno idejo, tudi če še ni prisotna na trgu, ali če pozitivno, razumljivo in merljivo vplivate na izboljšanje kakovosti življenja, potem je to priložnost za vas.

Predstavite svoje trajnostne rešitve ter se potegujte za finančno podporo, ki bo pomembno pripomogla k uresničitvi vaših poslovnih ciljev. Najboljši projekt bo nagrajen z nagrado v višini 50.000 evrov, drugouvrščeni projekt s 30.000 evri, tretjeuvrščeni pa z 20.000 evri.

Več o pogojih si preberite tu, prijavni obrazec s preprostimi navodili za izpolnjevanje pa najdete TUKAJ. Prijave na razpis sprejemajo do vključno nedelje, 10. marca 2024 .





