Trajnostno po Sloveniji: Hop-on Hop-off in nova 300-kilometrska kolesarska pot

Če se naši južni sosedje ponašajo z ležernim dopustom ob morju, pa se lahko Slovenija pohvali s številnimi priložnostmi za bolj aktivne počitnice. Obiskovalci si lahko na primer Kamnik, Komendo, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Jezersko, Solčavo in Luče ogledajo z rezervacijo in nakupom vozovnic posebnega turističnega prevoza Hop-on Hop-off okrog Kamniško-Savinjskih Alp. Kakšni bolj aktivni popotniki pa bi lahko izbrali tudi alpsko-mediteransko kolesarsko 300-kilometrsko pot, ki se začne v Pušji vasi ter zaključi v Opatiji.

Hop-on Hop-off je v pretekli sezoni prepeljal več kot 440 potnikov, kar kaže, da gre za privlačen in učinkovit način raziskovanja regije brez avtomobila ter povezovanja manj dostopnih krajev. Uspešen regijski projekt Hop-on Hop-off okrog Kamniško-Savinjskih Alp, ki povezuje Kamnik, Komendo, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Jezersko, Solčavo in Luče prinaša letos nekaj novosti. Prevozna storitev bo tokrat trajala kar 12 tednov - vse do 14. septembra, prvič pa bo po krožni trasi vozil električni kombi z osmimi sedeži, ki bo dnevno opravil dve vožnji – dopoldansko in popoldansko. Rezervacija in nakup vozovnic bosta ob tem po novem mogoči tudi prek spleta. Cena vozovnice se giblje med pet in 12 evri, odvisno od dolžine izbrane poti.

icon-expand FOTO: Združenje Kamniško-Savinjske Alpe

icon-expand FOTO: Združenje Kamniško-Savinjske Alpe

icon-expand FOTO: Združenje Kamniško-Savinjske Alpe

icon-expand FOTO: Združenje Kamniško-Savinjske Alpe





Poleg razpršitve obiskovalcev po prostoru, Hop-on Hop-off pomembno prispeva tudi k podaljševanju dobe bivanja, saj ponuja dodatne možnosti za raziskovanje Kamniško-Savinjskih Alp, poudarjajo v Združenju Kamniško-Savinjskih Alp. Gorske občine si sicer že vrsto let prizadevajo zmanjšati odvisnost od avtomobilov ter obiskovalcem ponuditi okolju prijaznejši in kakovostnejši dostop. Kot dodajajo pa sicer trajnostna mobilnost ni le okoljski ukrep, temveč tudi priložnost za oblikovanje doživetij, ki spodbujajo aktiven in odgovoren odnos do prostora. Pomembno vlogo pri tem imajo pohodništvo, kolesarjenje in vsebine, ki temeljijo na lokalnem okolju. Eden izmed takih primerov je tako tudi razvoj ponudbe kolesarjenja in pohodništva okoli Kamniško-Savinjskih Alp, povezane s projektom Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah, v okviru katerega je bilo analiziranih več kot 50 vodnih virov.

Alpsko-mediteranska kolesarska pot predstavljena javnosti

V Občini Ilirska Bistrica so medtem predstavili alpsko-mediteransko kolesarsko pot, ki povezuje Italijo, Slovenijo in Hrvaško. 300-kilometrska pot z začetkom v Pušji vasi in zaključkom v Opatiji je bila oblikovana v okviru čezmejnega projekta Inter Bike III, Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija.

Lipica FOTO: Občina Ilirska Bistrica icon-expand

Pot je razdeljena na šest etap, primerna je za različne tipe kolesarjev in poteka po manj prometnih cestah prek Posočja, Goriške, Krasa in Brkinov. Novost pa sta tudi dve brezplačni prevozni storitvi, ki bosta vozili med letošnjim 22. junijem in 14. septembrom na relacijah med Ajdovščino in Čedadom ter med Vipavsko dolino in Predmejo. "Namen oblikovanja novega kolesarskega turističnega produkta je bil povezati tri dežele od Alp do Kvarnerja čez Posočje, Goriško, Kras in Brkine ter ljubiteljem kolesarjenja ponuditi pristen stik z naravo, spoznavanje zgodovine čezmejnega območja in okušanje lokalnih gastronomskih specialitet," so povedali v občini.

Brkini FOTO: Občina Ilirska Bistrica icon-expand