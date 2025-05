Traktorske pnevmatike - zakaj je pomembno kakšne imate na vašem traktorju?

V kmetijstvu so traktorji nepogrešljiv del vsakodnevnega dela. Pri obdelavi polj, prevozu bremen, setvi, škropljenju in številnih drugih opravilih. Medtem ko večina pozornosti pogosto pade na moč motorja, hidravlične sisteme ali priključke, pa so traktorske gume eden ključnih – in pogosto prezrtih – dejavnikov, ki močno vplivajo na učinkovitost, varnost in dolgotrajno uporabo traktorja.

Večja učinkovitost vlečne moči

Kakovostne traktorske pnevmatike z dobrim profilom zagotavljajo optimalen oprijem s tlemi, kar je ključnega pomena za vlečno moč traktorja. Slab oprijem pomeni večje spodrsavanje in izgubo moči, kar se kaže v večji porabi goriva in nižji učinkovitosti dela. Na mehkih tleh, kot so sveže preorana polja, lahko razlika med kakovostno in obrabljeno pnevmatiko pomeni delo opravljeno z lahkoto ali polno preglavic.

Zaščita tal (zemlje) in zmanjšanje zbitosti

Traktorske pnevmatike z večjim volumnom zraka in ustreznim pritiskom omogočajo boljšo razporeditev teže, kar pomeni manjšo zbitost tal. Zbita tla zmanjšujejo zračnost in vodno prepustnost, kar škoduje pridelkom. Sodobne pnevmatike z oznakami kot sta IF (Increased Flexion) ali VF (Very High Flexion) omogočajo delo pri nižjem tlaku in tako zmanjšujejo škodljive vplive na zemljo. Takšne imajo pri dimenziji napisane kratici VF ali IF. Primer takšnih sta seriji Agriflex 354+ in Agriflex 363+ znamke Alliance.

Varnost voznika in opreme

Pnevmatike slabše kakovosti, z mikrorazpokami, poškodbami ali neustreznim profilom, predstavljajo resno tveganje za varnost – tako na cesti kot na polju. Med vožnjo po asfaltu lahko obrabljene pnevmatike povzročijo nestabilnost, še posebej pri večjih hitrostih. Poleg tega kakovostne pnevmatike zmanjšujejo vibracije in izboljšajo udobje vožnje, kar je pomembno za voznika, ki pogosto preživi več ur za volanom.

Dolgoročni prihranki

Zaradi manjše obrabe, boljše porabe goriva in manj poškodb tal lahko s kakovostnimi pnevmatikami prihranimo tako pri vzdrževanju kot tudi pri pridelavi. Poleg tega imajo priznane blagovne znamke boljšo odpornost proti predrtju in poškodbam, kar pomeni manj nepredvidenih stroškov. Primer tega so pnevmatike serije Agri Star II proizvajalca Alliance, ki imajo stransko ojačitev (Stubble Guard), kar zmanjšuje možnost predrtja.

Različni tipi za različne pogoje

Običajne traktorske gume se delijo na radialne in diagonalne. Prednost radialnih traktorskih pnevmatik je v bolj enakomerno razporejenem profilu kar se še posebej pozna pri zmanjšanju tresljajev ob cestni vožnji pri višji hitrosti. Za uporabo pri opravljanju komunalnih storitev so najprimernejše univerzalne pnevmatike kakršna je serija Multiuse 550 znamke Alliance. Z gostejšim profilom so primernejše za travnata območja, peščene terene in višje hitrosti v cestnem prometu. V kolikor pa veliko dela opravljate na parkovnih površinah in zelenicah so najprimernejše travniške pnevmatike poznane tudi kot turf pnevmatike. Za delo v gozdu pa izberite namenske gozdarske pnevmatike, ki so še posebej ojačane, na primer serije Forestry ali Forestar znamke Alliance.

Alliance 70 let tradicije in več kot 1 milijon prodanih pnevmatik serije Agri Star II

Z bogato dediščino, ki sega več kot 70 let nazaj, je Alliance vodilno ime v komercialnem sektorju pnevmatik. S stalnimi inovacijami in naprednimi raziskavami Alliance neprekinjeno ponuja vrhunske izdelke, zasnovane za optimizacijo produktivnosti v različnih aplikacijah. Več kot 30% njihove prodaje predstavlja prodaja za prvo vgradnjo za priznane znamke traktorjev in kmetijskih strojev. Letos so obeležili več kot 1 milijon prodanih pnevmatik serije Agri Star II.

