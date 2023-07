Tramontana v Kopru: kontejnersko ladjo odneslo proti terminalu

Ob 22.35 je začel v Kopru pihati severni veter, tramontana, s sunki do 140 kilometrov na uro. Med drugim je potrgal privezne vrvi 350 metrov dolge kontejnerske ladje Maersk Houston. Krmo ladje je začelo odnašati proti južnemu delu obale oziroma potniškemu terminalu.

Ladja je spustila sidro in pripravila motorje, tako da do hujšega ni prišlo. Z vlačilci so jo nato odvlekli nazaj in jo znova privezali. Po prvih pregledih niso opazili, da bi se dotaknila obale. Verjetno je le rahlo nasedla na muljnato dno, je povedal pristaniški kapitan Aleš Rotar.