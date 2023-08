Trampuž: Zdravstveni sistem bi lahko na noge postavili v enem letu

Besede niso dovolj, potrebna so dejanja, pravi. "Na eni strani zdravstvo potrebuje več denarja, po drugi pa je treba povečati tudi storilnost zdravstva, povečati nagrajevanje po delu. Zdravniki, ki delajo bolje in kakovostno, bi torej morali dobiti več, drugi pa manj. Predvsem pa je treba odpraviti dvoživke," je jasen.

Svoje izkušnje je sicer ponudil že vsem vladam v zadnjih petih letih, pravi, vključno z Janševo. Takrat naj bi dobil vljuden odgovor, tokrat pa niti tega ne. Počasi, pravi, izgublja tudi prepričanje, da predsednik vlade misli resno. "Čeprav zadeva je resna." Glavni cilj pa je, da bodo s slovenskim sistemom zadovoljni tako bolniki kot tudi zdravniki in negovalno osebje. "To bi bil cilj, ki bi se ga dalo doseči v v enem letu," pravi.

In zakaj je bil že od vsega začetka kritičen do izbire Danijela Bešiča Loredana za ministra za zdravje? "Če je cilj krepitev javnega zdravja, kar je cilj v vseh modernih družbah, potem minister ne more biti nekdo, ki dela v zasebnem zdravstvu," odgovarja.

Trampužu v zdravniških vrstah priznavajo strokovnost in pogum ob tej potezi, sicer pa so že ob odstopu Loredana izrazili svoja pričakovanja glede novega ministra: modrost, izkušnje, povezovanje vseh zaposlenih v zdravstvu na eni strani in upoštevanje naraščajočih potreb ljudi na drugi. Jih pa skrbijo menjave na mestu ministra, saj te podaljšujejo čas do sprememb. "V tem času bo celotno javno zdravstvo drselo v propad, bolniki pa bodo čakali še naprej v nedopustno dolgih čakalnih vrstah," je pred enim mesecem opozoril Mitja Oblak iz skupine Mladi zdravniki.

Tokrat je sicer neuradno manj možnosti, da bi bil minister spet zdravnik, prav tako, kot pravi predsednik vlade, želi prej povezovalca med deležniki kot pa vizionarja.