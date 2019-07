Transmaščobe: prvi izredni nadzor po uveljavitvi strožjih pravil

Prvič po uveljavitvi strožjega pravilnika o transmaščobah so inšpektorji pod drobnogled vzeli pekovske izdelke, slane prigrizke in jušne koncentrate. Izredni nadzor je potekal pri dobaviteljih, proizvajalcih in trgovcih. Preveč zdravju škodljivih transmaščob so vsebovale goveje jušne kocke, ki so jih prepovedali prodajati.