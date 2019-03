Najstrožji pravilnik o omejitvi transmaščob na svetu: v Sloveniji od 7. aprila dalje

Ker se približuje datum popolne uveljavitve zakonodajne prepovedi transmaščob v živilih, smo na Inštitutu za nutricionistiko pobrskali po zgodovini dogodkov, ki so vodili do omejitve, hkrati pa smo še enkrat preverili, zakaj so tovrstne maščobe tako škodljive za naše zdravje.

Danska –prva država, ki je omejila transmaščobe

Prva država, ki je leta 2004 z zakonom omejila količino transmaščob v živilih je bila Danska. Tamkajšnji raziskovalci so začeli izvajati obširen mednarodni raziskovalni projekt, v okviru katerega so skrbno spremljali razpoložljivost transmaščob v živilih v različnih državah.

Danski raziskovalec Steen Stender je pojasnil, da so se osredotočili predvsem na raziskovanje količine transmaščob v piškotih in vafljih, kjer se delno hidrogenirane rastlinske maščobe pogosto uporabljajo, hkrati pa se v nekaterih državah zaužije zelo veliko tovrstnih živil. Leta 2012 so odvzeli vzorce živil v trgovinah prestolnic številnih držav Srednje in Jugovzhodne Evrope, tudi v Sloveniji. Našli so med 20 in 60 različnih piškotov/vafljev, pripravljenih z uporabo delno hidrogenirane rastlinske maščobe, ki so v povprečju vsebovali 4–6 g transmaščob na 100 g izdelka. Objava rezultatov je predstavljala začetek sodelovanja profesorja Stenderja z raziskovalno skupino na Inštitutu za nutricionistiko v Ljubljani.

Vzorčenje so ponovili leta 2014 in presenečeno ugotovili, da se je v Sloveniji in številnih balkanskih državah razpoložljivost živil s transmaščobami bistveno povečala. Rezultati dodatnega vzorčenja živil so pokazali, da se je v dvoletnem obdobju (2012–2014) razpoložljivost industrijsko dodanih transmaščob v piškotih v Sloveniji povečala za preko 300 %. Predvsem je šlo za uvožena živila, proizvedena z zastarelimi postopki in poceni surovinami.