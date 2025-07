Svet za civilni nadzor: več transparentnosti ali dodatni zapleti?

Tako kot milijardni projekt drugega tira bo imel tudi 10-milijonski projekt gradnje stolpa z dvigalom na Markovec v Kopru svoj svet za civilni nadzor. Ali je to torej nova praksa? Na občini upajo, da bo civilni nadzor prinesel več transparentnosti pri projektu, stroka pa opozarja, da bi to lahko še dodatno podaljšalo in zapletlo izvedbo.