Letos presadili že 100 organov: 'Odprlo se mi je novo življenje'

36-letna Nina, 47-letna Anja, 48-letni Andrej in 72-letni Brane so med transplantiranci, ki so pogumno odvrgli svoja oblačila.

"Transplantiranci imamo res veliko brazgotino, ki sega od prsi vzdolž trebuha in smo nekako morali sprejet, ker prav ta brazgotina nas opozarja, da zaradi nekoga, ki se je opredelil nekoč za darovalca, mi zdaj lahko živimo," pravi Anja Garbajs, ki že sedem let ponosno nosi darovana jetra. "Ko se nekako rehabilitiraš pa začneš razmišljati tudi o tem, kdo ti je ta organ podaril in si neskončno hvaležen, ker ti ga je podaril nekdo, ki se je odločil za to, da ti ga bo podaril," dodaja.

"Z veljavnim digitalnim potrdilom se lahko vsi, ki so starejši od 15 let opredelijo za ali proti darovanju, enostavno in hitro, v praktično manj kot dveh minutah," razlaga Andrej Gadžijev, direktor Slovenija-transplanta. To lahko storite prek spletne strani Slovenija transplant ali neposredno e-Uprave in svojcem olajšate to odločitev v težkih trenutkih. "Po zakonu se je treba vedno v primeru dokazane smrti pogovoriti s svojci o možnosti darovanja. Tak pogovor je za svojce vedno nepričakovan, je izjemno naporen, znajdejo se v procesu zelo hudega žalovanja in v tistem trenutku težko razsodno odločajo," še pojasni Gadžijev.

Informacija o tem, da ste darovalec je varno shranjena v registru - do podatka lahko pridejo šele v trenutku, ko v bolnišnici zabeležijo datum in uro vaše smrti.