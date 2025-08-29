Svetli način
Slovenija

Tranzitni tovorni promet proti Italiji bo po novem uporabljal en vozni pas

Vipava, 29. 08. 2025 13.30 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.S.
Komentarji
14

Na sestanku predstavnikov Darsa z avtoprevozniki in lokalnimi skupnostmi so se dogovorili za drugačen režim ob obnovi vipavske hitre ceste prek Rebernic. Tranzitni tovorni promet proti Italiji bo tako lahko po novem uporabljal en vozni pas. Iz Italije bodo medtem tovornjake preusmerjali na Fernetiče.

Osebni in lokalni promet bo do konca zapore medtem še naprej v celoti preusmerjen na vzporedno regionalno cesto.

Za tako prometno rešitev so se odločili predvsem zaradi varnosti, je po današnjem sestanku v Vipavi povedal predsednik uprave Darsa Andrej Ribič.

"Kot veste, smo morali zaradi težav na italijanski meji poiskati novo rešitev. Pri iskanju rešitve je bila v prvi vrsti varnost in temu je bila podrejena tudi sedanja rešitev, ki smo jo dobili," je dejal v izjavi po sestanku Ribič.

Ker nove prometne ureditve ne morejo vzpostaviti ob koncu tedna, bodo v ponedeljek in torek, ki naj bi bila prometno najbolj obremenjena dneva, po Sloveniji tovornjake izločali iz prometa, da ne bi prišlo do vnovične gneče na Fernetičih. Postopek bo enak kot ob zimskih razmerah, je še pojasnil.

"Potem pa bomo do konca naslednjega tedna pripravili en pas iz smeri Razdrtega proti Vipavi, samo en pas za tovornjake. Tovorni promet v nasprotni smeri bomo preusmerili na druge odseke. To smo naredili zato, da bo en pas rezerviran le za reševalne službe, da bodo imeli reševalci, gasilci in prometna policija nemoten dostop," je še povedal predsednik uprave Darsa.

Zastoji na Fernetičih
Zastoji na Fernetičih FOTO: Aljoša Kravanja

Vsi prisotni na sestanku so se strinjali, da je to v tem trenutku najboljša rešitev, če se ne bo izkazala kot dobra, pa se bodo sproti prilagajali. Prvotno je bilo sicer mišljeno, da bo zaradi obnovitvenih del smerno vozišče proti Vipavi oz. mejnemu prehodu Vrtojba v celoti zaprto do 25. novembra, tranzitni tovorni promet proti Italiji pa naj bi bil ta čas preusmerjen na Fernetiče.

To sta potrdila tudi predsednik sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Peter Pišek in direktor Združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije Robert Sever.

Oba sta poudarila, da so zastoji tovornih vozil pred italijansko mejo, ki smo jim bili priča v zadnjem tednu, pomenili za avtoprevoznike in celotno gospodarstvo velike težave in gospodarsko škodo. Pišek ocenjuje, da bi ta zaradi zastojev minuli ponedeljek in torek lahko znašala preko dva milijona evrov.

dars vipavska cesta tovornjaki prevozniki
KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Potouceni kramoh
29. 08. 2025 14.55
+1
Kje je evropski program v 70 letih vse kamione na želežnice...bla bla bla..zdaj bo še naval ameriških mega pick upov za EU smetano da bo uspešno izpolnjen zeleni agenda EU za zmajšanje CO2 bla bla bla farsa
ODGOVORI
1 0
Claus
29. 08. 2025 14.48
-1
A se ni dalo to v naprej sešteti? Težava bo ostala s tistimi lokalnimi tovornjakarji primorske, ki ne bodo šli na Fernetiče ampak bodo še vedno delali zastoje po AC v smeri Vipava - Razdrto
ODGOVORI
0 1
profi
29. 08. 2025 14.45
Vrnite denar letne vinjete,ker to ni avtocesta lopovi.
ODGOVORI
0 0
Razsuti Tovor
29. 08. 2025 14.29
+2
Torej, osebna vozila bodo vozila po lokalni cesti, ki je bila včeraj prav tako obremenjena s tovornimi vozili, tako da smo vozili celo pot do 20 km/h. Super.
ODGOVORI
2 0
Tho mp son
29. 08. 2025 14.10
+2
Če prav razumem , bodo po sedaj zaprtih dveh pasovih proti Vipavi , enega odprli izključno za tranzitne kamione , ki gredo na Vrtojbo . Imam prav ?
ODGOVORI
2 0
vrzwta1
29. 08. 2025 14.28
+1
Še prej pa bojo tovornjake izlocali iz prometa, kot v zimskih razmerah. Pa se en pas bo za interventna vozila.
ODGOVORI
2 1
galeon
29. 08. 2025 14.30
Po sedanjem odprtem delu avtoceste bodo uredil dvosmerni promet.
ODGOVORI
0 0
bluesky83
29. 08. 2025 14.45
Da. Drugi pas je pa prost v primeru intervencije.
ODGOVORI
0 0
_endrug
29. 08. 2025 14.07
+1
No, pa so lahko našli eno rešitev. Genialci. Sedaj pa še vključite možnost nesreče.
ODGOVORI
1 0
cmax
29. 08. 2025 14.02
+2
A bejž no bejž! A prej pa ni blo mogoče nič predvidet in urediti? Vedno mora prvo pridit do "sranja" in groženj, potem se pa vse da!? In računat s tem, da bodo sosedje (vsi) korektni in nam šli "na roko"? Ja kdaj doslej se je pa to zgodilo???? EU, Shengen, gospodarska unija, nekatere meje pa huje kontrolirane kot pa v jugi!!!
ODGOVORI
2 0
4krogci
29. 08. 2025 13.58
+2
Do prve okvare..pol oa da vidimo!
ODGOVORI
2 0
bluesky83
29. 08. 2025 14.46
En pas bo prost.
ODGOVORI
0 0
rob3rt
29. 08. 2025 13.55
+2
Čas je, da nehamo kupovati vinjete za ta avtocestna parkirišča.
ODGOVORI
2 0
Rookoko
29. 08. 2025 13.52
+3
Cas je, da ljudje zapremo ceste za tranzit.
ODGOVORI
3 0
ISSN 1581-3711
