Tranzitni tovorni promet proti Italiji bo po novem uporabljal en vozni pas

Osebni in lokalni promet bo do konca zapore medtem še naprej v celoti preusmerjen na vzporedno regionalno cesto.
Za tako prometno rešitev so se odločili predvsem zaradi varnosti, je po današnjem sestanku v Vipavi povedal predsednik uprave Darsa Andrej Ribič.
"Kot veste, smo morali zaradi težav na italijanski meji poiskati novo rešitev. Pri iskanju rešitve je bila v prvi vrsti varnost in temu je bila podrejena tudi sedanja rešitev, ki smo jo dobili," je dejal v izjavi po sestanku Ribič.
Ker nove prometne ureditve ne morejo vzpostaviti ob koncu tedna, bodo v ponedeljek in torek, ki naj bi bila prometno najbolj obremenjena dneva, po Sloveniji tovornjake izločali iz prometa, da ne bi prišlo do vnovične gneče na Fernetičih. Postopek bo enak kot ob zimskih razmerah, je še pojasnil.
"Potem pa bomo do konca naslednjega tedna pripravili en pas iz smeri Razdrtega proti Vipavi, samo en pas za tovornjake. Tovorni promet v nasprotni smeri bomo preusmerili na druge odseke. To smo naredili zato, da bo en pas rezerviran le za reševalne službe, da bodo imeli reševalci, gasilci in prometna policija nemoten dostop," je še povedal predsednik uprave Darsa.
Vsi prisotni na sestanku so se strinjali, da je to v tem trenutku najboljša rešitev, če se ne bo izkazala kot dobra, pa se bodo sproti prilagajali. Prvotno je bilo sicer mišljeno, da bo zaradi obnovitvenih del smerno vozišče proti Vipavi oz. mejnemu prehodu Vrtojba v celoti zaprto do 25. novembra, tranzitni tovorni promet proti Italiji pa naj bi bil ta čas preusmerjen na Fernetiče.
To sta potrdila tudi predsednik sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Peter Pišek in direktor Združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije Robert Sever.
Oba sta poudarila, da so zastoji tovornih vozil pred italijansko mejo, ki smo jim bili priča v zadnjem tednu, pomenili za avtoprevoznike in celotno gospodarstvo velike težave in gospodarsko škodo. Pišek ocenjuje, da bi ta zaradi zastojev minuli ponedeljek in torek lahko znašala preko dva milijona evrov.
