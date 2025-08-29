Tranzitni tovorni promet proti Italiji bo po novem uporabljal en vozni pas

Osebni in lokalni promet bo do konca zapore medtem še naprej v celoti preusmerjen na vzporedno regionalno cesto.

Za tako prometno rešitev so se odločili predvsem zaradi varnosti, je po današnjem sestanku v Vipavi povedal predsednik uprave Darsa Andrej Ribič.

"Kot veste, smo morali zaradi težav na italijanski meji poiskati novo rešitev. Pri iskanju rešitve je bila v prvi vrsti varnost in temu je bila podrejena tudi sedanja rešitev, ki smo jo dobili," je dejal v izjavi po sestanku Ribič.

Ker nove prometne ureditve ne morejo vzpostaviti ob koncu tedna, bodo v ponedeljek in torek, ki naj bi bila prometno najbolj obremenjena dneva, po Sloveniji tovornjake izločali iz prometa, da ne bi prišlo do vnovične gneče na Fernetičih. Postopek bo enak kot ob zimskih razmerah, je še pojasnil.

"Potem pa bomo do konca naslednjega tedna pripravili en pas iz smeri Razdrtega proti Vipavi, samo en pas za tovornjake. Tovorni promet v nasprotni smeri bomo preusmerili na druge odseke. To smo naredili zato, da bo en pas rezerviran le za reševalne službe, da bodo imeli reševalci, gasilci in prometna policija nemoten dostop," je še povedal predsednik uprave Darsa.