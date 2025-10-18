Slovenija
Traso maratona naj si ogledajo tudi vozniki
Srečno v nedeljo tudi na cestah. Prvi tekači se bodo na 10-kilometrsko progo ljubljanskega maratona podali ob 8. uri, ob 9. uri bodo štartali še tekači na 21 in 42 kilometrov. Zaradi prireditve so spremenili tudi prometni režim v prestolnici. Poleg ulic bodo zaprti nekateri priključki s severne obvoznice, pešci pa bodo traso lahko prečkali v določenih križiščih. Prenos maratona si boste lahko od 7.55 ure naprej v živo ogledali tudi na naši spletni strani 24ur.com in VOYO, na programu POP TV pa od 8.45.
