Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Traso maratona naj si ogledajo tudi vozniki

Ljubljana, 18. 10. 2025 20.08 | Posodobljeno pred 48 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
24UR
Komentarji
11

Srečno v nedeljo tudi na cestah. Prvi tekači se bodo na 10-kilometrsko progo ljubljanskega maratona podali ob 8. uri, ob 9. uri bodo štartali še tekači na 21 in 42 kilometrov. Zaradi prireditve so spremenili tudi prometni režim v prestolnici. Poleg ulic bodo zaprti nekateri priključki s severne obvoznice, pešci pa bodo traso lahko prečkali v določenih križiščih. Prenos maratona si boste lahko od 7.55 ure naprej v živo ogledali tudi na naši spletni strani 24ur.com in VOYO, na programu POP TV pa od 8.45.

Preberi še Vikend zapore v Ljubljani: zaprta tudi priključka z obvoznice


Naslednji članek

'Še vedno je gasilec tisti, ki bo stvar pogasil'

Naslednji članek

Zeleni raj v srcu Slovenije, kjer uspeva tudi drevo, ki je preživelo Hirošimo

SORODNI ČLANKI

Ljubljanske ulice bodo v soboto in nedeljo zasedli tekači

Pred nami je največji tekaški praznik v Sloveniji

Tekači po najboljše dosežke, Kobe želi izboljšati lanski čas

Zjutraj bo še hladno, a vreme bo tekačem naklonjeno

Ljubljanski maraton v znamenju rekordnih številk in v lovu na tekaške rekorde

Vikend zapore v Ljubljani: zaprta tudi priključka z obvoznice

KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
anabanana
18. 10. 2025 20.57
Traso si naj pogleda še kdo .......
ODGOVORI
0 0
anabanana
18. 10. 2025 20.56
Eni z otročki z glavo skozi zid, samo da je na tv🤔
ODGOVORI
0 0
anjerd
18. 10. 2025 20.50
+1
Tek otrok starih do 4 let, ki ne morejo sami teči, je butast. Starši male otroke vlačijo za roke in jih nosijo po rokah, no nek limit glede let pa bi moral biti. Tako mali otrok sigurno ne sodeluje prostovoljno, ampak zaradi butastih staršev, ki mislijo, da so vsi atleti.
ODGOVORI
1 0
galeon
18. 10. 2025 20.50
+2
Briga me za traso in maraton.
ODGOVORI
2 0
Anion6anion
18. 10. 2025 20.46
+3
Bolano vse skupaj
ODGOVORI
3 0
medŠihtom
18. 10. 2025 20.39
+2
bomo daleč stran od ljubljane, tako kot vsak dan, nič bat. je drugje veliko bolje, pa zrak bolj čist.
ODGOVORI
2 0
Hugh_Mungus
18. 10. 2025 20.38
+1
Zokiju nej okol bajte traso potegnejo, da bo mel kej od tega, ne da vsi ostali trpimo stalne zapore
ODGOVORI
2 1
LevoDesniPles
18. 10. 2025 20.29
+2
lol še boljše kot zapora bi bilo če vse skupaj zazidamo z visokim zidom
ODGOVORI
3 1
medŠihtom
18. 10. 2025 20.33
+0
sej način na kakršnega je slovenija izolirana od evrope, predvsem gospodarsko ekonomski medijsko in informacijsko, je že dovolj velik. upam da se tega zavedaš.
ODGOVORI
1 1
mojito88521
18. 10. 2025 20.22
+3
Srečno vsem tekačem. Uživajte.
ODGOVORI
5 2
imunal
18. 10. 2025 20.19
+4
Traso naj si ogledajo vozniki.. lepo, da ste jo pripeli clanek, hvala 😀
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306