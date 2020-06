Travner: Dejanje enega posameznika po krivici prizadene dobro ime vseh policistov

"Iskreno obžalujemo, da je eden od naših zaposlenih tako grobo prestopil mejo zakonitega in dopustnega, kar se nikoli ne bi smelo zgoditi. A v tako številčni instituciji, kot je policija, žal občasno odkrijemo tudi take primere. V slehernem od teh odločno ukrepamo," so v pisnem sporočilu policije povzeli Travnerjevo izjavo.

Ta je izpostavil, da ob takih dogodkih v policiji izpeljejo vse potrebne delovnopravne postopke oziroma nemudoma obveščajo Specializirano državno tožilstvo, ki v primeru kaznivih dejanj prevzame nadaljnje postopke. Tudi ob tokratnem primeru ropa na Cankovi, ki ga je izvedel policist, zaposlen v enotah murskosoboške policijske uprave, se je v preiskavo dogodka že vključil poseben oddelek specializiranega tožilstva.

"Takoj po dogodku sem odredil tudi strokovni nadzor na področju organiziranja kadrovskih ukrepov, preiskovanja kaznivih dejanj in zagotavljanja notranje varnosti v policiji na Policijski upravi Murska Sobota, da se ugotovijo tudi vsa ostala dejstva in okoliščine," je še poudaril Travner.

Travner je v izjavi za javnost poudaril, da si v policiji z različnimi ukrepi stalno prizadevajo za preprečevanje odklonskih dejanj v najširšem smislu, tako z različnimi preventivnimi programi ozaveščanja in pomoči zaposlenim, kot tudi s sistemom zagotavljanja notranje varnosti. "Ni policije na svetu, ki se s takimi primeri ne bi srečevala, ključno pa je, da sistem odgovorno in brez sprenevedanja odreagira in anomalije tudi odpravi. Naj samo še dodam, da sočustvujem z družino pokojnega policista in poškodovanemu občanu želim čim prejšnje okrevanje," je še dodal.