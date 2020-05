Travner primeren za položaj direktorja Policije

Anton Travner. Tisti, ki je pred kratkim javno priznal, da je že kot vršilec dolžnosti direktorja Policije klical na Zavod za blagovne rezerve in spraševal o poslih z Geneplanetom. Da je klical zaradi sumov kaznivih dejanj, so s Policije takrat opravičevali početje Travnerja, ki ga je zdaj uradniški svet predlagal kot ustreznega človeka za šefovski stolček Policije.

In čeprav je najmanj neobičajna praksa, da se generalni direktor Policije vpleta v operativne posle, pa z notranje varnostnimi postopki v Policiji kasneje niso ugotovili nepravilnosti v njegovem ravnanju. Kot tudi pred leti ni dobil črne pike, ko je protikorupcijska komisija ugotovila, da sta, z enim od prejšnjih šefov Policije, Stanislavom Venigerjem, za delo na predstavništvu DCAF v Ljubljani, neupravičeno prejemala finančne dodatke. In medtem ko je moral Veniger – prav zaradi tega – takrat pospraviti svoje stvari in oditi s Policije, Travner zdaj svoje delo pri DCAf navaja v življenjepisu, prav nasprotno, in sicer kot referenco za vodstveno funkcijo.

Spomnimo

Veniger in Travner sta bila pred več kot desetletjem uradno napotena v službo na švicarski center za demokratični nadzor nad oboroženimi silami DCAF in prejemala dodatke k plači za delo v Ženevi, kjer je sedež centra. Dejansko pa sta delala v Ljubljani. In medtem ko sta priznala in denar vrnila, tožilstvo ni našlo razlogov za pregon.

Na vprašanji, ali se Travnerju zdaj delo pri DCAF dejansko šteje v razpisne pogoje oziroma ali mu to delo štejejo kot pogoj za izpolnjevanje osem let dela na vodstvenih funkcijah javnega sektorja, pa nam Uradniški svet ni želel odgovoriti.