Trboveljska županja med desetimi najboljšimi na svetu

Pred štirimi meseci se je mlada trboveljska županja Jasna Gabrič uvrstila med 27 najboljših na svetu, zdaj je že na zavidanja vrednem desetem mestu. Priznanja na svetovni ravni se je zelo razveselila in ji je v čast. Gre namreč za naziv oziroma nagrado, ki bo letos izjemoma posvečena županjam po svetu, ki so z nadpovprečnim delom in prizadevnostjo stopile iz povprečja in lokalni skupnosti s svojim delom pustile velik pečat. "Hkrati mi to predstavlja še večji izziv, da skupaj z ekipo v prihodnosti storimo še več za naše mesto, predvsem v smeri razvoja in odpiranja mesta navzven, odpiranja Zasavja," je zatrdila Gabričeva.

Za nominacijo so jo predlagali kolegi v Bruslju, pred tem te nagrade sploh ni poznala. "Nominacije sem bila seveda vesela, saj gre za veliko potrditev dobrega dela, ki ga skupaj z ekipo sodelavcev na občini in ostalimi deležniki v dolini, opravljamo," nam je ponosna Gabričeva.

Zanimalo nas je, kaj meni, da je pretehtalo oziroma prepričalo komisijo, da so jo nominirali in se je uvrstila med deset najboljših? Razmišlja, da so projekti, ki se jih loteva s svojo ekipo, poglavitni razlog za nominacijo in tudi uvrstitev med deseterico."Pri investicijah poskušamo biti inovativni, za probleme iskati novodobne ideje, biti v koraku s časom in biti kar se da unikatni. Vse bolj sodelujemo z gospodarstvom in odpiramo dolino, očitno nam to uspeva, saj so premiki v smeri razvoja mesta že vidni in prepoznani, ne samo med ljudmi, ki v mestu živijo, ampak tudi med ljudmi, ki občasno zaidejo v našo dolino. Vsekakor pa se zavedamo, da nas v prihodnje čaka še veliko izzivov," je pojasnila.

Kako se je Gabričeva predstavila svetu?

Glavni izzivi, ki so bili pred njo na začetku prejšnjega mandata, so bili: visoka brezposelnost (22-odtotna), napeti odnosi med ljudmi, pesimizem in slab ugled občine kot sive in neperspektivne doline. Zato se je mlada županja vprašala, kako se spoprijeti s temi problemi? Kako domačine prepričati, da Trbovlje lahko postanejo uspešna občina in da je to odvisno od njih, je zapisala v svojem predstavitvenem eseju za World mayor prize.