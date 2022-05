Drugi na svetu v milijardi in pol evrov vredni industriji. In to Slovenci. Dewesoft Jureta Kneza in nemški HBK sta uradno združila moči ter pometla s konkurenco. Gre za vodilna svetovna inovatorja na področju merilne tehnike, brez katere si sveta, v katerem živimo, ne moremo predstavljati: od sladoledne lučke in domačega pralnega stroja do prestižnih avtomobilskih znamk in vesoljskih raket. Njihovi dosežki nisi olajšali le življenja uporabnika, temveč tudi inženirjev – njihova ambicija je namreč, da bi z izpopolnjeno tehnologijo privarčevali do dva milijona ur letno, ki bi jih ti lahko namenili iskanju novih, še naprednejših rešitev.

